Das Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz sucht Mitarbeiter, die bei der Kontaktverfolgung und der Datenerfassung von Corona-Fällen helfen. Das Personal der Behörde hat die Belastungsgrenze erreicht.

„Im Vergleich zum letzten Jahr haben wir nur noch die Hälfte an Mitarbeitern, aber dreimal so viele Corona-Fälle“, sagt Thorsten Höh, der Pressesprecher der Kreisverwaltung, mit Blick auf die Belastungssituation der Mitarbeiter des Gesundheitsamtes. Das wirkt sich in der Corona-Bekämpfung bereits aus.

Aufgrund der hohen Fallzahlen ist das Gesundheitsamt nicht mehr in der Lage, positiv getestete Personen tagesaktuell anzurufen. In der Regel erhalten die Betroffenen durch die Teststelle oder aus der App schon zwei bis drei Tage vor dem Anruf des Gesundheitsamtes die Nachricht über ihre positive Corona-Testung. Angesichts dieser außerordentlichen Umstände wird gebeten, von Nachfragen im Gesundheitsamt möglichst abzusehen.

Wichtige Infos online

Das Gesundheitsamt bietet insbesondere den positiv Getesteten und engen Kontaktpersonen online die Möglichkeit, sich vorab zu informieren, welche Verhaltensregeln in der Quarantäne gelten, welche weiteren Testpflichten bestehen und welche Kontaktpersonen sie über ihre Infektion unterrichten müssen. Darüber hinaus finden Kontaktpersonen auf der Infoseite zum Coronavirus weitere hilfreiche Hinweise.

Aktuell erfasst und meldet das Gesundheitsamt vordringlich die neu erfassten Fälle an das Landesuntersuchungsamt. Täglich müssen bis zu 200 neue Datensätze geprüft und umfassend statistisch erfasst werden. „Unsere höchste Priorität gilt dem Bevölkerungsschutz. Wir haben derzeit leider keine andere Wahl, als Priorisierungen zu treffen, um valide Daten liefern zu können. Dabei leisten die Kollegen im Gesundheitsamt schon seit vielen Wochen eine erstaunliche Arbeit am Rande ihrer Kapazitäten“, sagt Landrätin Susanne Ganster.

Drei Containment-Scouts gesucht

Um zumindest perspektivisch für Entlastung zu sorgen, sucht das Gesundheitsamt jetzt drei Containment-Scouts, die dabei helfen, Kontakte nachzuverfolgen und Daten zu erfassen. Es handelt sich dabei um Vollzeitstellen, die auf sechs Monate befristet sind. Als Gehalt werden 2375 Euro brutto ausgelobt. Bewerben sollten sich Menschen mit medizinischen Grundkenntnissen.