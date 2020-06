Wie das Kita-Kind Lennard das Geschehen um das Coronavirus erlebt, erzählt Kathrin Schwedhelm in ihren Geschichten der Reihe „Lennard und die Mini-Monster“. Die Autorin ist Erzieherin in der Dahner Kita St. Elisabeth.

Lennard sitzt auf dem Sofa und überlegt, was er machen könnte. Mama hat etwas für die Arbeit zu tun und Papa räumt den Keller auf. Also schnappt Lennard sich seinen Lieblingsbären Willi und steigt die Kellertreppe runter zu Papa. Alleine traut er sich das eigentlich nicht so richtig, aber mit Willi an der Hand geht es. „Papa?“, ruft er vorsichtig. „Was ist denn?“, antwortet Papa von irgendwo weit hinten. „Was machst du, können wir was spielen?“, fragt Lennard. „Im Moment habe ich hier zu tun“, antwortet Papa, „ich will endlich mal all die Sachen, die sich hier in den Kisten angestaut haben, ins Regal räumen.“

Aufmerksam bleiben wie die Ritter

„Wollen wir Ritter spielen?“ – Lennard kam gerade diese Idee. Papa schaut sich um. Da liegen wirklich ziemlich viele Kisten und allerhand Kram drum herum, man kann kaum einen Fuß vor den anderen setzen. „Kannst du für deine Ritterburg einige Kisten brauchen?“, erkundigt sich Papa. Au ja, das ist eine super Idee. Daran hat Lennard noch gar nicht gedacht. Papa bringt zwei richtig große Kisten nach oben in Lennards Zimmer und ein paar kleinere hat er noch hinein geworfen. In seinem Zimmer legt Lennard die Kisten auf die Seite, damit man mit dem Klappdeckel das Burgtor auf und zu machen kann. Die kleineren Pappboxen werden die Wehrtürme. In einer Spielkiste findet Lennard noch einige Figuren, er nimmt sie mit in die Ritterburg. Sie sollen Lennards Burg gut bewachen.

Wie der Ritterhelm hilft, Abstand zu halten

„Was ist denn hier los?“, will Mama wissen. „Ich habe eine Burg gebaut“, Lennard zeigt Mama alles. In der Hand hält sie einen Brief. „Der ist vom Kindergarten“, sagt sie. „Darin steht, dass du Montag wieder mit Basti zusammen im Kindergarten spielen kannst.“ „Yippieh“, Lennard macht einen Freudensprung. „Weil im Moment nicht mehr so viele Leute durch die Mini-Monster krank sind, geht das. Aber wir müssen aufmerksam sein, wie die Ritter deiner Burg“, sagt Mama und erklärt, wie sie das meint: „Abstand halten ist besonders wichtig. So wie dein Burggraben die Burg vor Angreifern schützt. Dort, wo das nur schwer möglich ist, tragen die Leute Masken. Die sind sozusagen der Ritterhelm, hinter dem Mini-Monster eingefangen werden sollen, damit sie nicht zu anderen Menschen gelangen und diese krank machen.“

Später kommt Papa aus dem Keller, um nach der Burg zu sehen. „Halt! Bist du ein freundlicher Ritter oder ein Mini-Monster?“, fragt Lennard. „Was, wenn ich ein Mini-Monster bin?“, antwortet Papa und lacht. „Dann musst du draußen bleiben“, ruft Lennard und schwingt sein Spielzeugschwert. „Weil man das nicht so einfach erkennen kann, gibt es um die Burg einen Bannkreis. Das sollen auch alle Leute machen, wenn sie draußen unterwegs sind. So weit voneinander weg bleiben, als hätten sie einen Bannkreis um sich herum. Damit keine Mini-Monster an die Burg kommen, das hat Mama mir erzählt“, erklärt Lennard. „Das ist eine coole Idee, es ist also, als hätte man immer wenn man raus geht, seine Ritterburg dabei?“, will Papa wissen. „Genau so ist es“, antwortet Lennard. „Noch eine Frage: Sind deine Hände frisch gewaschen?“ Papa hebt die Hände nach oben: „Sind sie. Ich bitte den Ritter Lennard, das Tor zu öffnen, ich bin nämlich ein freundlicher Ritter und kein Mini-Monster.“ „Wenn das so ist: Öffnet die Tore!“, befiehlt Lennard.

Am Abend schneidet Lennard noch ein Stückchen vom gar nicht mehr so langen Mini-Monster-Schwanz ab. „Wenn ich am Montag Basti wieder sehe, bauen wir an unserer Burg im Kindergarten weiter. Dann werde ich ihm alles erzählen, was wir tun müssen, damit die Mini-Monster keine Chance haben, die Burg zu stürmen“, murmelt Lennard und gähnt. „Genau so machst du das, mein mutiger Ritter“, antwortet Mama und gibt Lennard einen Gutenachtkuss.

