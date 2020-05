Wie das Kita-Kind Lennard das Geschehen um das Coronavirus erlebt, erzählt Kathrin Schwedhelm in ihren Geschichten der Reihe „Lennard und die Mini-Monster“. Die Autorin ist Erzieherin und arbeitet in der Dahner Kita St. Elisabeth.

Lennard sitzt gerade mit Mama und Papa am Frühstückstisch, als es ihn so dolle in der Nase kitzelt, dass er niesen muss: „Haatschii … Gesundheit!“ Uups. Lennard verzieht das Gesicht. Jetzt hat er doch glatt vergessen, was Mama immer sagt: Beim Husten und Niesen, nimm die Hand vor den Mund.

Aber heute ist etwas anders. Mama meint nämlich: „Weißt du, was toll wäre, Lennard? Wenn du es schaffst, sobald du husten oder niesen musst, ganz schnell die Armbeuge vor das Gesicht zu nehmen. Ungefähr so.“ Sie zeigt Lennard, was sie meint. „Echt jetzt, mit dem Pulli?“, fragt Lennard. Sonst soll er auf keinen Fall die Nase an den Pullover putzen, weil das eklig ist. „Ja, im Moment ist das besser, wegen der Mini-Monster, die fliegen nämlich, wenn man husten oder niesen muss, ganz schnell raus. Da ist es praktischer, sie mit dem Pullover einzufangen, statt mit der Hand. Denn, erinnerst du dich, als du neulich den Glibberschleim zum Spielen hattest?“ Oh ja, das weiß Lennard noch. Mit den klebrigen Händen hatte er sich ein Glas Saft eingeschenkt, und Mama hatte geschimpft, weil in der ganzen Küche Glibberschleim verteilt war.

Mini-Monster einfangen

„Genau so ist es mit den Mini-Monstern. Hast du sie raus geniest, und sie hängen an deinen Händen, ohne dass du die waschen kannst, verteilst du sie überall. Und wir wollen die Mini-Monster doch einfangen. Noch blöder ist es, zu niesen und jemand anderen zu treffen, dann fliegen die Mini-Monster nämlich richtig weit. Es kann dann passieren, dass man jemand anderen ansteckt und er krank wird,“ erklärt Mama.

Nach dem Frühstück ist Lennard erst mal in seinem Zimmer verschwunden. Nach einiger Zeit taucht er mit einer Kiste voller Sachen wieder auf: Ein großer Ball, ein kleiner Ball, sein selbst gebauter Bogen mit Pfeil, sogar ein Gummistiefel und ein Papierflieger sind dabei. Auch zwei lange Zollstöcke aus Papas Werkstatt hat Lennard eingepackt. „Was hast du damit vor?“ fragt Mama. „Flugwettbewerb! Ich gehe jetzt in den Garten und probier mal aus, wer so weit fliegen kann wie die Mini-Monster. Bestimmt schaffe ich es noch weiter und finde den absoluten Superflieger“, antwortet Lennard.