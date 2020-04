Wie das Kita-Kind Lennard das Geschehen um das Coronavirus erlebt, erzählt Kathrin Schwedhelm in ihren Geschichten der Reihe „Lennard und die Mini-Monster“. Die Autorin ist Erzieherin und arbeitet in der Dahner Kita St. Elisabeth.

Eigentlich wollte Lennard mit Mama und Papa in den Osterferien wegfahren. Aber das geht nicht. Wegen der Mini-Monster muss jetzt jeder dort bleiben, wo er wohnt. Man kann auch nicht mal eben ins Schwimmbad fahren oder in den Zoo gehen, alles geschlossen, hat Mama gesagt. „Dann können wir jetzt gar keine Ferien machen?“, fragt Lennard. „So wie sonst nicht, im Moment läuft halt alles etwas verkehrt“, antwortet Papa und rührt in seiner Kaffeetasse. „Deshalb fahren wir dieses Jahr in die verkehrte Welt in Urlaub. Gleich morgen geht es los.“

„Häh?“ So was hat Lennard ja noch nie gehört. „Verkehrte Welt, was soll das sein?“, fragt Lennard deshalb. „Ganz einfach, wir machen alles anders herum als sonst“, sagt Mama. „Anfangen werden wir jetzt gleich mit den Fotos, komm, Lennard.“ Am PC schauen sich alle drei die Bilder vom Urlaub vergangenes Jahr an. Auf den Bergen lag der Schnee noch ganz schön hoch, und wie toll der Schneemann aussah, den Lennard gebaut hatte, hat er fast schon wieder vergessen. Außerdem waren da die hohe Seilbahn und der Junge, mit dem Lennard eine klasse Schneeballschlacht gemacht hat.

Abendbrot am Morgen

„Morgen müssen wir auf jeden Fall weiter machen, mit dem Urlaub in der verkehrten Welt“, meint Lennard. Als er am nächsten Morgen aufwacht, sagt Mama: „Gute Nacht Lennard, heute ist ja verkehrte Welt. Soll ich dir vor dem Aufstehen noch etwas vorlesen?“ Lennard nickt und kuschelt sich eng an Mama, während sie in seinem Gute-Nacht-Buch blättert und dort weiterliest, wo die Geschichte gestern Abend aufgehört hat.

Als sie das Buch zuklappt, fragt Mama: „Kommst du jetzt mit zum Abendbrot?“ Au ja, Lennard hat schon einen Bärenhunger. Super ist auch, dass er noch im Schlafanzug herumflitzen und nach dem Abendbrot am Morgen in der Badewanne abtauchen kann. Da ist nämlich heute ein riesig großes Meer, in dem ein Hai schwimmt. Bloß die Wasserfalldusche am Schluss beim Haare waschen, die gefällt Lennard nicht so gut.

Nachtisch gibt’s zuerst

Nach dem Badeausflug zieht Lennard sich an. Jetzt ist Zeit zum Spielen. Papa verliert zweimal beim Mensch-ärgere-dich-nicht – und ärgert sich ganz schön darüber. Nachdem Mama die Spülmaschine ausgeräumt hat, gibt es Mittagessen. Das heißt: Zuerst den Nachtisch, denn heute ist ja verkehrte Welt. Lennard löffelt seinen Schokopudding, während Mama die Würstchen warm macht. Dazu gibt es Pommes. Das Essen durfte Lennard heute aussuchen. Zwei ganze Würstchen und einen riesigen Berg Pommes lässt sich Lennard schmecken.

Dann hilft er Papa in der Küche, denn heute holt Mama sich die Zeitung aus dem Briefkasten und setzt sich damit auf den Fernsehsessel, so wie Papa das morgens gerne tut. Lennard freut sich, dass Mama auch nichts dagegen hat, all die Spielsachen, die er jetzt ausgeräumt hat, auf dem Boden liegen zu lassen. Nur ein kleiner Weg bleibt frei, damit Lennard nicht drüber fällt. Nun ist aber Zeit für das Frühstück. Lennard möchte gern Cornflakes haben. Draußen wird es schon langsam dunkel. Ganz schön anstrengend, so ein Urlaubstag in verkehrter Welt. „Ich glaube, morgen können wir wieder nach Hause fahren, in die richtige Welt“, sagt Lennard und gähnt. Es ist Zeit zum Aufstehen.