Bislang haben Contwiger Vereine für Investitionen Geld von der Gemeinde bekommen. Nun erlaubt der Rat auch Zuschüsse zu Großveranstaltungen.

Eine Großveranstaltung kann ganz schnell ganz schön teuer werden, weiß Contwigs Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette. Vor allem Sicherheitskonzepte, die bei großen Feiern vorgeschrieben sind, kosteten viel Geld und belasteten die ausrichtenden Vereine. Deshalb dehnt Contwig nun seine Vereinsförderung aus: Für Großveranstaltungen mit gefordertem externem Sicherheitskonzept – etwa durch eine Security-Firma – erhält der Vereine von der Gemeinde 500 Euro. Ein Beispiel für eine solche Großveranstaltung ist laut Brinette die Kerwe bei der Palatia Contwig.

Die bisherige Vereinsförderung bleibt bestehen: Investiert ein Verein, übernimmt die Gemeinde 7,5 Prozent der Kosten. Über jede Förderung entscheidet der Gemeinderat. So bekommen nun die Kaninchenzüchter für die Sanierung ihres Vereinsheimes 730 Euro und die VT Contwig für neue Umkleiden 250 Euro.