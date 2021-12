Dass der Bechhofer Bürgermeister Paul Sefrin eine Entscheidung von David Betz im Contwiger Gemeinderat öffentlich kommentiert, überrascht Betz.

Betz hatte vergangene Woche gegen eine Kindergartenträgerschaft durch die Verbandsgemeinde gestimmt.Sefrin hat ihn dafür in einer Stellungnahme kritisiert. Betz erwidert nun, er habe drei Gründe, weswegen er im Contwiger Gemeinderat als einziger mit Nein stimmte. „Ich halte Springerkräfte tatsächlich nicht für die ideale pädagogische Lösung, das wurde auch richtig wiedergegeben“, schreibt er. Verbandsbürgermeister Björn Bernhard plant bei einer möglichen Kindergartenträgerschaft durch die Verbandsgemeinde, Springerkräfte einzustellen, die bei Bedarf das feste Personal vor Ort unterstützen. Als weitere – im RHEINPFALZ-Artikel nicht erwähnte – Gründe für seine Nein-Stimme führt Betz an, er habe sich „sehr daran gestört, dass dieses wichtige Thema so mir nichts dir nichts auf die Tagesordnung kam“, und dass noch zu viele Details unklar seien, „gerade was die Kosten angeht“.

„Im Übrigen habe ich während der Sitzung dazu nichts gesagt, sondern lediglich still mit Nein gestimmt. Mir ist natürlich klar, dass es für die Presse spannend ist, wenn der Stellvertreter ( David Betz ist als erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde auch Stellvertreter von Verbandsbürgermeister Björn Bernhard, Anm. d. Red. ) gegen eine Idee des Amtsinhabers stimmt. Aber ich halte die Wellen, die dies schlägt, für völlig überzogen und nicht gerechtfertigt“, kontert Betz Sefrins Kritik.

„Das finde ich höchst befremdlich“

Der Contwiger führt zudem an, dass er nicht nachvollziehen kann, weswegen der Bechhofer Bürgermeister sich in seine Abstimmung einmischt. „Das finde ich höchst befremdlich, würde mir persönlich jetzt auch nicht einfallen“, schreibt Betz, der auch eine kleine Spitze in Richtung Bechhofen schickt: „Offensichtlich ist der Ehrenamtler an dieser Stelle noch nicht genug ausgelastet, wenn er sich extra die Zeit nimmt, dies in meinem Fall zu kommentieren und extra eine Stellungnahme an die RHEINPFALZ zu schicken“. Betz zielt damit auf Sefrins Bemerkung ab, dass die Kita-Trägerschaft für einen Ortsbürgermeister im Ehrenamt eine Riesen-Aufgabe sei.

Zum Abschluss schreibt David Betz: „Nun denn, es naht Weihnachten, die Zeit der Nächstenliebe, und daher ist das Thema für mich damit auch erledigt.“