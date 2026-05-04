Die Stambacher Grundschule soll ein völlig neues Gesicht erhalten. Was eigentlich Sache der Verbandsgemeinde ist, war nun auch Thema im Ortsgemeinderat.

Ein Teil der Stambacher Grundschule soll abgerissen werden, ein Teil-Neubau hinzukommen. 11,47 Millionen Euro soll das Bauvorhaben kosten. Der Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land hat das Projekt bereits im Februar abgesegnet. Nun war die Stambacher Grundschule noch einmal Thema im Contwiger Gemeinderat – obwohl das Gremium dem Verbandsgemeinderat untergeordnet ist. Hintergrund: der Bebauungsplan vor Ort. Der hätte in seiner aktuellen Fassung dem Projekt nämlich einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Konkret geht es um die Dachform. Für den Ersatzneubau hat man sich nach Abwägung mehrerer Varianten für ein Flachdach mit Photovoltaikanlage sowie Aufbauten für Lüftungs- und Klimaanlage entschieden. Bislang war im Bebauungsplan ein Satteldach mit einer Neigung zwischen fünf und 30 Grad vorgeschrieben. Diese Regel entfällt künftig für Sonderbauten auf dem Schulgrundstück, hat der Ortsgemeinderat entschieden.

Bauzeit: Zweieinhalb bis drei Jahre

Ebenfalls geändert wurde im Bebauungsplan die Anzahl der erlaubten Vollgeschosse – bislang waren es zwei, nun sind es drei. Es ist zugelassen, die erlaubte Gebäudehöhe mit Aufbauten für die Haustechnik zu überschreiten – insbesondere mit Anlagen der Lüftungstechnik, Luft-Wärme-Pumpen, Photovoltaik oder Stromspeichern. Der Contwiger Gemeinderat stimmte der Bebauungsplan-Änderung einstimmig zu.

Die Stambacher Grundschule wird in „konventioneller Bauweise“ umgebaut – sprich Stein auf Stein und nicht mit Fertigmodulen. Das Dach des nördlichen Gebäudeteils muss erneuert werden. Die dort verwendeten Holzbauelemente sind laut Planer Martin Grub „am Ende ihrer Lebensdauer angekommen“. Geheizt wird das Schulhaus künftig mit einer Wärmepumpe. Auch Photovoltaik auf dem Dach ist vorgesehen, zumindest auf einigen Teilen. Läuft alles nach Plan, könne noch diese Jahr mit den Vorbereitungen für den Bau begonnen werden. Der Planer schätzt die Bauzeit auf zweieinhalb Jahre. Björn Bernhard, Bürgermeister der Verbandsgemeinde, hält drei Jahre für realistisch.

Mensa und Atrium im Mittelbau

Die Grundschule in Stambach soll ein komplett neues Gesicht erhalten. Das dreiteilige Gebäude – bestehend aus einem Nord- und einem Südteil, die durch einen Mittelbau verbunden sind – wird vollständig renoviert. Im Mittelbau sollen die Mensa und ein Atrium Platz finden, im Nordteil die Bibliothek und das Lehrerzimmer entstehen. Der südliche Gebäudeteil wird völlig umgestaltet. Dort werden die Klassenzimmer untergebracht, drei pro Jahrgangsstufe. Umgesetzt werden sollen sogenannte Cluster: Grob gesprochen liegen damit die Klassenräume und weitere Lehrräume einer Jahrgangsstufe eng beieinander. 2800 Quadratmeter Nutzfläche wird die neue Schule haben. Auch das 2200 Quadratmeter große Außengelände soll umgestaltet werden, unter anderem soll dort ein Freiluft-Klassenzimmer entstehen.