Der Kindergarten Max und Moritz in Münchweiler wird um einen Containeranbau erweitert. Das beschloss der Gemeinderat am Donnerstag. Er bietet 25 Kindern Platz. Derzeit stehen 21 Kinder auf der Warteliste. Sie sollen den Anbau am 1. September beziehen können.

Die erste Erweiterung des Kindergartens (wir berichteten am 16. März) ist noch gar nicht offiziell verkündet worden, da muss bereits ein zweiter Erweiterungsbereich geschaffen werden. Es geht um