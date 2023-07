Die gemeinnützige Conrad-von-Wendt-Haus gGmbH in Dahn ist eine Tochter der Josefs-Gesellschaft gGmbH (JG) mit Sitz in Köln. Diese wurde ihrerseits vom Verein Josefs-Gesellschaft gegründet. Den Grundstein legte 1904 der katholische Priester Heinrich Sommer mit der Gründung des „Josefs-Krüppelheim“ in Bigge. Heute arbeiten unter dem Dach der Josefs-Gesellschaft 42 soziale Einrichtungen in sechs Bundesländern für Menschen mit Behinderung, für Senioren und Kranke. Etwa 11.000 Menschen beschäftigt die Josefs-Gesellschaft. 106 Beschäftigte arbeiten für das Dahner Conrad-von-Wendt-Haus, darunter fünf Auszubildende, ein dualer Studierender und ein Teilnehmer am Freiwilligen Sozialen Jahr. Es sind vor allem Fachkräfte aus der Heilerziehungspflege, Erzieher, Sozialpädagogen, aber auch aus dem Hauswirtschaftsbereich sowie Assistenzkräfte und Quereinsteiger. Ihre Fachkräftequote sei mit 68 Prozent in der Branche sehr gut, sagt Geschäftsführerin Annkathrin Lelle; gesetzlich vorgeschrieben sind 50 Prozent.

Fachkräfte sind gesucht

Auszubildende seien schwierig zu finden, sagt die Geschäftsführerin, ebenso Sozialpädagogen. Die ländliche Lage spiele da vielleicht eine Rolle oder bessere Verdienstmöglichkeiten in anderen Bundesländern; bezahlt wird hier nach AVR-Caritas-Tarif. Aktuell gebe es aber keine Personalnot, betont sie, auch sei die Belegschaft vom Alter her gut durchmischt. 30 Tage Urlaub, betriebliche Altersvorsorge, Fort- und Weiterbildungen, mögliche Hospitanzen in der Gruppe seien Pluspunkte, mit denen sie für sich werben könnten. Dazu kämen Angebote wie E-Bike-Leasing, bestimmte Vergünstigungen oder Mitarbeiter-Treffen als Auszeit von der Arbeit.