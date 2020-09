Christian Kau vom Stockbornerhof bei Reifenberg ist neuer stellvertretender Vorsitzender der Bauern im Kreisverband Pirmasens-Zweibrücken.

Er war bisher Beisitzer und wurde auf der Kreisversammlung am 23. September zum Nachfolger von Hans Lauer, ebenfalls vom Stockbornerhof, gewählt. Für Kau rückt Nils Oberer aus Krähenberg als Beisitzer nach. Gerd Becker aus Reifenberg, Klaus Forsch aus Großbundenbach, Marco Schnur aus Bottenbach und Christoph Wolf aus Dietrichingen wurden als Beisitzer wiedergewählt. Im Anschluss an die Wahlen überreichte der Kreisvorsitzende Uwe Bißbort Hans Lauer das silberne Ehrenzeichen des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd. Hans Lauer gehörte dem Kreisvorstand Pirmasens-Zweibrücken 35 Jahre lang an. Erst als Vertreter der Landjugend, dann als Beisitzer und mit der Wahl von Uwe Bißbort im Jahr 2006 zum Kreisvorsitzenden als dessen Stellvertreter.