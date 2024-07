Christian Bühler (parteilos) bleibt Ortsbürgermeister von Biedershausen. In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats wurde er einstimmig wiedergewählt. Ebenfalls im Amt bestätigt wurde der Erste Beigeordnete Christian Lauer.

Für die Urwahl im Juni hatte es in Biedershausen keinen Kandidaten gegeben, deshalb oblag nun dem neuen Gemeinderat die Wahl. Der 46-jährige Bühler, der von seinem Stellvertreter Lauer vorgeschlagen wurde, geht in seine zweite Amtszeit als Ortschef. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und ist von Beruf Industriemechaniker sowie im Nebenerwerb Landwirt. Zu den in seiner ersten Amtszeit begonnenen Projekten, die er gerne abschließen möchte, zählen der Rundweg Klosterbergerhof im Rahmen der Aktion „Zukunfts-Check Dorf“, der Glasfaser-Ausbau und das Neubaugebiet „Hinterm Brunnen“ mit sechs Bauplätzen. In dessen Nähe soll ein Freizeitgelände mit Grillplatz entstehen, das auch über Stromanschluss und Toiletten verfügt.

Für Bühler rückt Frank Landoll in den Rat nach. Gewählt wurden auch die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses mit dessen Vorsitzender Ingrid Sefrin. Mit einer Ehrung für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement aus dem Gemeinderat verabschiedet wurden Thomas Büffel, der 20 Jahre Ratsmitglied und zehn Jahre Ortsbürgermeister war, sowie Gerhard Süß, der dem Gremium 25 Jahre angehörte.