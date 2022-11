Der katholische Kirchenchor Sankt Laurentius holt am Sonntag sein Jubiläumskonzert mit Festgottesdienst in der Laurentiuskirche nach.

Der Kirchenchor begeht in diesem Jahr seinen 175. Geburtstag. Ursprünglich sollte aus diesem Anlass bereits am 16. Oktober innerhalb eines Festgottesdienstes die „Messe bréve No. 7“ von Charles Gounod gesungen werden, gemeinsam mit dem katholischen Kirchenchor Stambach. Doch der Festgottesdienst und die damit verbundenen Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften mussten damals wegen Erkrankungen auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Nun werden der Jubiläumsgottesdienst und das Konzert nachgeholt. Dies wird am Sonntag, 20. November, ab 10.30 Uhr in der Contwiger Kirche St. Laurentius der Fall sein.