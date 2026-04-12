Der Dahner Chor „Generationen“ besteht aus 45 Sängerinnen und Sänger. Treibende Kraft im seit über 20 Jahren bestehenden Chor ist Leiter Clemens Nikolaus.

Das Repertoire des Chors reicht von „Neuem Geistlichen Liedgut“, über Taizé-Gesänge, bis hin zu Pop-Musik. Gospels, Balladen, Friedenslieder und Folk-Rock präsentiert der Chor ebenso. Jeden Mittwoch treffen sich die Sängerinnen und Sänger im Dahner Pater-Ingbert-Naab-Haus zu den Proben. Alle zwei Jahre organisiert der Chor in der Dahner St.-Laurentius-Kirche Konzerte, die regelmäßig über 200 Zuhörer begeistern. Bei den Konzerten verzichtet der Chor auf Eintrittsgelder, sammelt stattdessen Spenden für Menschen in Not. Nach dem jüngsten Konzert konnte der Chor 1100 Euro einer eigenen Sängerin übergeben, die mit ihrer Familie im Herbst Opfer eines Hausbrands in Busenberg geworden war. Außerdem sind in allen Konzerten Appelle für Frieden und Menschlichkeit anhand von entsprechenden Liedern integriert. Die Konzerte verfügen immer über Mottos, anhand derer die Lieder ausgewählt werden, beispielsweise „So leb dein Leben“ oder „Lieder für Gott und die Welt“. Darüber hinaus übernimmt der Chor die musikalische Gestaltung von Hochzeiten, Taufen und Gottesdiensten.

Freude und Professionalität

Vor über 20 Jahren unterstützte ein Team um Clemens Nikolaus die „Katholische Junge Gemeinde Dahn“ bei musikalischen Gottesdienstgestaltungen. Dabei schlossen sich immer mehr Gemeindemitglieder an, sodass sich ein eigenständiger Chor entwickelte. Erster Chorleiter war damals Stephan Centner. Der aktuelle Leiter, Clemens Nikolaus, der seine Chorleiterprüfung beim Pfälzischen Sängerbund vor einigen Jahren erfolgreich absolviert hat, arrangiert häufig Lieder speziell für den Chor. Jeden Mittwoch werden die Stücke geprobt und einstudiert. Dem Chorleiter sind dabei einige Dinge besonders wichtig: Die Chor-Mitglieder sollen Spaß am Singen haben und so bei Konzerten die Zuhörer begeistern, sie gleichzeitig aber auch zum Nachdenken anregen. Das alles erfolgt in familiärer Atmosphäre. Auch wenn die Freude im Vordergrund steht, ist dem Chorleiter sehr wichtig, dass sein Chor musikalisch gut unterwegs ist.

Info

Neue Sängerinnen und Sänger sind immer herzlich willkommen. Die Proben finden jeden Mittwoch ab 19.30 Uhr im Dahner Pater-Ingbert-Naab-Haus statt.

Die Serie

In unserer Serie „Wir machen Kultur“ stellen wir in loser Folge Menschen vor, die das kulturelle Leben in Pirmasens und der Südwestpfalz gestalten – als Aktive auf der Bühne oder als Macher im Hintergrund.