Um es in der Fußballersprache zu sagen: Es war ein „Treffer“ in der letzten Minute der Nachspielzeit. Bei der Mitgliederversammlung der CDU am Samstag präsentierte sich der Hauensteiner Günter Schneider zur Überraschung vieler als Kandidat für die Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hauenstein. Er tritt als freier Bewerber an – unterstützt von der CDU.

Dass Schneider nicht auf CDU-Ticket antreten kann, ist, wie CDU-Kreisvorsitzender Christof Reichert erklärte, einer „rechtlichen Grauzone“ geschuldet: Die