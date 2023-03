Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die CDU auf Bundesebene tut es, auf Landesebene ist es nicht anders. Und auch in Hauenstein ist es soweit: Der Ortsverband der Christdemokraten will sich personell neu aufstellen. Markus Pohl, seit 25 Jahren Vorsitzender der Hauensteiner CDU, will in der am heutigen Freitag stattfindenden Jahreshauptversammlung das Amt in jüngere Hände übergeben.

„Ich will den Wechsel zum richtigen Zeitpunkt möglich machen“, sagt der 59-jährige Pohl, der seit 1984 im Verbandsgemeinderat und seit 1989 im Ortsgemeinderat sitzt und seit insgesamt