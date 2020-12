Seit 1974 gab es in Hilst einen CDU-Ortsverband. Zum Ende des Jahres löst er sich nun auf. Nur zehn Mitglieder gab es zuletzt noch in der kleinen Gemeinde auf der Hackmesserseite. Sie entschlossen sich, mit dem verbliebenen Geld etwas Gutes zu tun.

Vor 46 Jahren – CDU-Bürgermeister Willi Huber leitete die Geschicke der Gemeinde – wurde der Ortsverband der Christdemokraten aus der Taufe gehoben. Gründungsmitglied Benno Kelsch wurde Vorsitzender – und blieb es 44 Jahre lang. 2018, im Alter von 83 Jahren, übergab Kelsch an die nächste Generation. Der inzwischen 25 Jahre alte Philipp Andreas übernahm das Ruder. Laut Andreas war die Anzahl der Mitglieder auf zehn geschrumpft. Zusammen mit seiner ebenfalls 2018 gewählten Stellvertreterin Zoe Mae Generoso habe er sich daher zur Einberufung einer Mitgliederversammlung entschieden. Dort wurde beschlossen, den Ortsverband zum 31. Dezember aufzulösen.

Der stellvertretende Gemeindeverbandsvorsitzende der CDU Pirmasens-Land, Steffen Schehrer aus Trulben, versuchte, die zehn Mitglieder in benachbarte Ortsverbände zu integrieren. Dies gelang laut Andreas nicht in allen Fällen. Während er selbst in den Ortsverband Trulben wechselte, traten andere Mitglieder, die der CDU teils jahrzehntelang die Treue hielten, des Alters wegen aus der Partei aus.

Rucksäcke und Sitzbank gespendet

Ohne Weiteres wollte man die politische Bühne im Ort allerdings nicht verlassen. Daher ermöglichten die Mitglieder dem Feuerwehrnachwuchs die Anschaffung von 20 Rucksäcken. 560 Euro kosteten die Rucksäcke für elf Bambini- und neun Jugendfeuerwehrleute, die das Logo der Wehren tragen. Für 600 Euro wurde zudem eine Sitzbank angeschafft. Sie ist derzeit bei Andreas deponiert und wird im Frühjahr auf dem Friedhof installiert.