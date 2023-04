Die Grünen-Fraktion im Verbandsgemeinderat Dahner Felsenland hat der Mehrheitskoalition Zögern beim Klimaschutz vorgeworfen. Das lässt die CDU nicht auf sich sitzen.

Die CDU betont, dass in der Verbandsgemeinde aktiver Klimaschutz sehr wohl praktiziert werde. „Bevor man Fraktionen an den Pranger stellt oder Untätigkeit vorwirft, sollte man gezielt Informationen einholen und kein pauschales Urteil abgeben“, schreibt Michael Schreiber, der Fraktionsvorsitzende der CDU im Verbandsgemeinderat, in einer Stellungnahme. In der März-Sitzung des Rates seien durchaus Projekte angesprochen worden, die bereits ausgeführt oder in der Planung seien. „Entgegen der Aussage des Fraktionssprechers Bündnis 90/Grüne gibt es ein klares Bekenntnis des Verbandsgemeinderates zum Klimaschutz“, so Schreiber.

Er verwies auf die im Jahr 2012 fertiggestellte Fernwärmeversorgung mit dem Anschluss aller großen Gebäude in Dahn, die vorher mit Öl geheizt haben, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, den Betrieb von Photovoltaikanlagen bei den Grundschulen Sauertal, Dahn und Busenberg, am Kita-Neubau in Dahn, dem Rathaus und dem Werkhof der Verbandsgemeinde und den Dorfgemeinschaftshäusern in Erfweiler und Schindhard. Während der Energiekrise sei die Hackschnitzelanlage im Schulzentrum Dahn in die Fernwärmeversorgung eingebunden worden. Geplant sei der kontinuierliche Aufbau und Ausbau der Fernüberwachung aller technischen Anlagen bei Strom, Wasser, Abwasser und Fernwärme, um hierdurch erhebliche Einsparungen der Betriebsfahrten bei Störungen vorzunehmen. Dabei wird auch die Anschaffung von E-Fahrzeugen eine Rolle spielen. Es sei weiterhin überprüft worden, ob Wieslauter und Sauer für die Wasserkraft nutzbar sind. „Von fehlendem Interesse kann wohl hier nicht die Rede sein. Praktizierender Klimaschutz ist wichtig, muss aber auch in einem ausgewogenen Verhältnis zu anderen Sachthemen stehen. Bei allen Projekten wird auf Klimaschutz, Artenvielfalt und Umweltschutz geachtet“, betont Schreiber.