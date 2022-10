Der Hauensteiner Gemeindeverband der CDU arbeitet weiterhin am Generationenwechsel. Für eine Übergangsphase hat der Hauensteiner Markus Pohl den Vorsitz übernommen. Auf der Vorstandsliste fehlen Frauen.

Nach der für die Parteiarbeit nicht besonders guten Corona-Zeit will der neue Vorstand den Gemeindeverband wieder mit Leben füllen, gibt der frühere Vorsitzende und jetzige stellvertretende Parteichef Michael Zimmermann die Devise für die nächsten zwei Jahre aus. „Wir müssen den Leuten klarmachen, dass eine Mitgliedschaft einen Mehrwert haben kann“, so Zimmermann. Junge Mitglieder sollten im Vorstand künftig weiter vorne platziert werden. Und auch mehr Frauen mitarbeiten. „Das mit den Frauen ist ein echtes Problem bei uns“, blickt Zimmermann kritisch auf kommende Zeiten, wenn die Christdemokraten eine Art Frauenquote erhalten könnten. Das liege nicht an der Parteispitze, die froh wäre, wenn mehr Frauen kandidierten. Im neuen Vorstand findet sich aber mit Maria Zimmermann nur eine Frau unter 17 Männern.

Der Hauensteiner Markus Pohl hat den Vorsitz übernommen. Stellvertreter wurden Sven Greiner aus Dahn und Michael Zimmermann aus Hauenstein. Der Vorstand besteht überwiegend aus Hauensteinern wie Günter Schneider, der Kassierer wurde und Christoph Glaser als Schriftführer. Aus Hinterweidenthal kommt der Mitgliederbeauftragte Peter Buchmann. Unter den Beisitzern finden sich zwei Schwanheimer: Eric Brüderle und Dietmar Schweinebarth. Der Rest sind Hauensteiner: Alfred Busch, Tobias Hagemüller, Yannik Königsamen, Ulrich Lauth, Joachim Sander, Mathias Schächter, Tobias Walter, Maria Zimmermann und Markus Meyer.