Philipp Andreas führt künftig den CDU-Gemeindeverband Pirmasens-Land. Der Hilster Ortsbürgermeister wurde am Dienstagabend in Obersimten zum Nachfolger von Steffen Schehrer (Trulben) gewählt, der nicht mehr antrat.

Steffen Schehrer, der 2019 das Amt vom zurückgetretenen Manfred Hellmann übernahm, blickte auf eine bewegte Amtszeit zurück, die von der Corona Pandemie geprägt und von der Greensill-Affäre überschattet wurden. Philipp Andreas nannte in seiner Bewerbungsrede das Ziel die CDU als Kommunalpartei zu stärken. Er will sich für die Kommunen und deren solide finanzielle Ausstattung einsetzen. Die CDU solle in Zukunft im Verbandsgemeinderat als starke Fraktion vertreten sein.

Wahlen

Vorsitzender Philipp Andreas (Hilst), Stellvertreter Klaus Weber (Bottenbach), Schatzmeisterin Eleonore Huber (Obersimten), Schriftführerin und Mitgliederbeauftragte Nicole Wagner (Vinningen), Beisitzer sind Gerhard Büchler, Herbert Heid, Hartmut Hofmann, Thomas Iraschko, Maurice-Constantin Müller, Wolfgang Rott, Steffen Schehrer und Helmut Schmitt, Kassenprüfer sind Jürgen Noll und Werner Hunkler.

Ehrungen

25 Jahre: Carina Cölsch-Diemert, Bettina Walnsch, Rainer Groß, Wolfgang Platz, Klaus Goedel, Wolfgang Rott, Thomas Iraschko, Marco Velten, Gerhard Bockmayer, Hartmuth Zimmermann, Angelika Zimmermann, Markus Bold, Waltraud Kraft, Eckhard Klein.

40 Jahre: Anneliese Dennhardt, Hans-Uwe Katzenmaier, Hermann Müller, Roswitha Pfersdorf, Helmut Velten, Gerhard Würz

50 Jahre: Helmut Wagner, Günther Rabung, Gerhard Büchler, Herbert Franz, Paul Gerlach, Frank-Michael Ehmann, Werner Berger, Robert Kraft, Irene Cölsch, Gerlinde Helfrich, Wilfried Kelsch, Alfons Mohrbach, Walter Passauer, Ernst Strassel