Generationenwechsel beim CDU-Gemeindeverband Waldfischbach-Burgalben: Marcel Schäfer (Horbach), 36 Jahre alt, löst den bisherigen Vorsitzenden Heinz Klages ab, der nach vier Jahren nicht mehr für das Amt kandidierte.

„Es war eine spannende Zeit, eine Zeit, die auch meinen Horizont erweitert hat“, sagt Klages. Der selbstständige Bauingenieur, der in Steinalben lebt, legt eine umfassende Liste an Aktionen und Veranstaltungen vor, die in den vergangenen Jahren seitens des CDU-Gemeindeverbandes initiiert worden waren. Wie sehr Corona aber auch die politische Arbeit beeinflusst, eingeschränkt hat, zeigt der Blick darauf auch. 2020/21 war deutlich weniger möglich gewesen. Und das auch in Wahljahren.

Eine Wahl wird auch das erste Jahr des neuen Vorstandsteams stark prägen – die Wahl des neuen Verbandsbürgermeisters im September 2022. CDU-Kandidat Felix Leidecker aus Waldfischbach-Burgalben, gleichfalls 36 Jahre jung, wird zum Stellvertreter Schäfers gewählt. Das Vorstandstrio komplettiert ein weiterer Marcel Schäfer. Der Namensvetter des Vorsitzenden wohnt allerdings in Hermersberg. „Das ist ein Super-Team“, sagt Klages.

Klages Nachfolger kennt die Vorstandsarbeit, gehörte dem CDU-Gemeindeverband lange Jahre als Stellvertreter an. Dem CDU-Dreiklang, der da lautet: „zuerst die Verbandsgemeinde, dann die Partei und dann die Person“, wolle er auch in Zukunft folgen, sagt Schäfer. Er wolle eigene Akzente und Themenschwerpunkte setzen, „die für die Politik in der Verbandsgemeinde, den Kurs der CDU und die gesellschaftliche Identität unserer Heimat wichtig sind“, unterstreicht der neue Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbands. Dazu gehörten eine stabile und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung, die Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und gesellschaftlichem Engagement und das Wiederherstellen des Vertrauens in die Politik vor Ort. Ein Schwerpunkt soll für ihn die Wirtschaftsförderung werden.

Die Wahlen

Vorsitzender: Marcel Schäfer (Horbach), erster Stellvertreter: Felix Leidecker (Waldfischbach-Burgalben), zweiter Stellvertreter: Marcel Schäfer (Hermersberg), Schatzmeister: Jens Burkhard (Höheinöd), Schriftführer: Matthias Wagner (Schmalenberg), Mitgliederbeauftragter: Heinz Klages (Steinalben), Beisitzer: Karl-Heinz Bossert (Höheinöd), Oliver Brödel (Hermersberg), Bernhard Juner (Steinalben), Wolfgang Leidecker (Waldfischbach-Burgalben), Albrecht Mänges und Fredi Mänges (beide Heltersberg), Bernd Müller (Hermersberg), Dieter Schäfer und Iris Schön (beide Schmalenberg).