Der Rodalber Stadtrat diskutiert schon lange, was mit dem Gelände um das Haus der Jugend passieren soll. In der jüngsten Ratssitzung ging es hoch her. Nach einem Angriff auf die SPD wurde dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Polemik vorgeworfen.

Die Fläche am Haus der Jugend nahe dem Stadtzentrum wird derzeit nur als Parkplatz genutzt. Nach heftiger Diskussion verständigte sich der Rat in dieser Woche darauf, dass sich der Stadtentwicklungsausschuss