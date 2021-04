Nachdem die für Donnerstag angesetzte Ratssitzung in Wallhalben abgesagt wurde, weisen CDU, SPD und die Wählergruppe Lauer darauf hin, dass sie die Sitzung nicht verhindern wollten.

Am Tag zuvor seien in Wallhalben Personen positiv auf Corona getestet worden, erklärt Karl Dreßler (CDU). Da noch keinerlei Kontaktnachverfolgung und auch keine Testergebnisse von Kontaktpersonen vorgelegen hätten, habe man Bürgermeisterin Christine Burkhard (FWG) höflich um eine Verschiebung gebeten – „vor allem, weil keine wichtigen Punkte auf der Tagesordnung standen“. Wäre es um nicht aufschiebbare Entscheidungen gegangen, „dann wären wir selbstverständlich gekommen“.

Dreßler gibt der Bürgermeisterin Recht, dass die Anträge von CDU, SPD und der Wählergruppe Lauer nicht die wichtigen Themen sind, die den Wallhalber Rat eigentlich beschäftigen sollten. Eine Lösung für die Kindertagesstätte sei wichtiger. „Aber das stand ja nicht auf der Tagesordnung.“

Die Anfrage zu den Kosten der Heizungen im Ludwig-Katz-Haus und in der Leichenhalle sei bereits 2019 im November zum ersten Mal im Rat besprochen worden: „Da kommt es jetzt auf zwei Wochen nicht an.“ Weil in der Zwischenzeit noch immer nicht klargestellt wurde, wieso die Kosten auf über das Doppelte gestiegen seien, hätten die Fraktionen jetzt noch einmal nachgefragt. Im Ludwig-Katz-Haus seien für die Heizungsanlage ursprünglich 48.000 Euro veranschlagt gewesen. Letztendlich habe die Heizung 106.000 Euro gekostet. „Warum waren hier alleine 26.000 Euro Planungskosten angefallen?“, fragt sich Dreßler. Gleiches sei bei der Heizung in der Leichenhalle passiert. 13.000 Euro hätte die Anlage kosten sollen, 27.000 Euro seien es geworden, inklusive Planungskosten in Höhe von 7000 Euro. „Warum wurde da eine Planung gebraucht?“, ist eine der Fragen, die sich die Oppositionsfraktionen gestellt haben.