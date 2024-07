Nachdem das Car-Sharing-Angebot der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land seit einer Woche läuft, stellt die Firma Mikar den Neunsitzer zum Ausleihen am Dienstagmorgen, 2. Juli, vor. Von 10 bis 12.30 Uhr kann jeder vorbeikommen und sich über das neue Angebot informieren. „Man kann sich auch mal reinsetzen, kann sich das angucken“, kündigt Verbandsbürgermeister Björn Bernhard an. Der Renault Master mit neun Sitzen ist das erste Car-Sharing-Angebot in Zweibrücken und Umgebung. Jeder, der möchte, kann sich den Kleinbus ausleihen, sofern er sich vorher bei der Firma registriert hat. Das Auto steht an der Verbandsgemeindeverwaltung in der Landauer Straße.