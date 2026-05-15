Ein Campinggelände soll in der Heilsbach entstehen. Im Biergarten können Gäste schon in der Sonne sitzen. Und das sind nicht die einzigen Neuerungen.

Christian Federlein, der seit 2019 als Geschäftsführer in der Heilsbach arbeitet, bekommt Unterstützung durch Marco Dakkus, der sich künftig hauptsächlich um das Hotel kümmern wird. Der Niederländer war davor als Hoteldirektor im Ludwigshafener Heinrich-Pesch-Haus sowie bei Dorint und Marriot tätig. Federlein begründet den zweiten Geschäftsführer mit dem großen Arbeitsaufwand für ihn allein. Neben dem Hotel müssten die Sanierung der Gebäude betreut und die Veranstaltungen sowie Familienfeiern organisiert werden. Dakkus sei sein Wunschkandidat gewesen, und er sei froh, dass er jetzt hier arbeite.

Eine weitere Neuerung ist der dauerhafte Betrieb des Biergartens seit 1. Mai. Vor sechs Jahren habe er es schon einmal mit einem Biergarten versucht, der sei aber nicht so gut angenommen worden, berichtet Federlein. Jetzt habe sich nach einer Umorganisation ergeben, dass ohnehin immer Personal für das Restaurant da sei und dann auch gleich der Biergarten geöffnet werden könne.

Immer weniger Restaurants in der Umgebung

Zuständig ist die Restaurantleiterin Agnieska Martyniuk. Sie kann von einer steigenden Anzahl an Touristen berichten, die beispielsweise an Montagen und Dienstagen im Dahner Tal nur schwer ein offenes Restaurant fänden, da viele dann Ruhetag hätten. „Bei uns stranden Touristen, die was zu Essen suchen“, erzählt sie. Im Sauertal schlössen zudem viele Restaurants, in Schönau selbst gibt es nichts mehr.

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Vespas, wohin das Auge blickt: Eine lange Phase der Renovierungen und Neukonzeption des Hotel- und Veranstaltungskomplexes Heilsbach geht zu Ende. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.



Was vor 70 Jahren als kirchliche „Ferienkolonie mit Zeltlager“ begann, hat sich zu einem multifunktionalen, generationenübergreifenden Übernachtungsbetrieb mit Eventabteilung entwickelt. Geblieben ist der Anspruch, den Menschen in der Heilsbach Erholung für Körper, Geist und Seele zu bieten.



Der Biergarten bietet 200 Sitzplätze zwischen Restaurant und Pool. Bei Bedarf könne auf 300 Plätze erweitert werden. Es seien bei Vespa-Treffen oder der Oldtimer-Rallye der Lions auch schon bis zu 800 Gäste im Biergarten anzutreffen gewesen. „Der Biergarten bringt auch Leben auf das Gelände“, nennt Federlein positive Effekte für den Hotelbetrieb, zumal die Hotelgäste auch gerne den Biergarten nutzten.

Wochenenden sind für die Hochzeitsgäste reserviert

Kulinarisch beschränkt sich das Angebot auf Pizza, Wurstsalat, gebackenen Camembert, Salat sowie Kuchen. Das könne sich auch noch ändern, meint Martyniuk. Geöffnet ist von Montag bis Freitag jeweils von 12 bis 20 Uhr. Die Wochenenden seien für die Hochzeitsgäste reserviert, betont Federlein. Ab Juni bis November stehe jede Woche eine Hochzeit auf dem Terminplan. Die Nutzung als Ort für große Hochzeitsfeiern habe sich gut entwickelt.

Neu im Angebot seien jetzt auch Trauerfeiern und Tagungen. Den Tagungsbetrieb würde Federlein gerne ausbauen, zumal Tagungshäuser wie Maria Rosenberg oder die Kaysermühle geschlossen hätten. „Wir können bis zu 600 Personen unterbringen. Das kann kein anderer in der Region“, findet Federlein. Die Infrastruktur mit kleinen und größeren Tagungsräumen sei vorhanden.

Camping auf früheren Sportplätzen

Der Hotelbetrieb sei noch ausbaufähig. „Wir peilen eine Auslastung von 50 Prozent im ganzen Jahr an“, gibt Federlein die Zielmarke an. In den Hauptmonaten komme die Heilsbach schon fast an die 100 Prozent ran. Es hapere aber noch im Winter und Spätherbst an Buchungen. Der normale Gast komme für zwei bis drei Tage. Das könne auch noch ausgedehnt werden. Preislich will er im unteren Drittel für Hotels bleiben. „Es soll für Familien bezahlbar bleiben“, betont der Geschäftsführer. Das Hotel bietet 140 Betten. Auf dem gesamten Gelände sind 24 Mitarbeiter beschäftigt.

Erweitert werden soll die Heilsbach um ein Campinggelände. Die früheren Sportplätze böten sich an, 50 bis 100 Camper sollen unterkommen können. Sanitäranlagen und Strom seien schon da. Mit dem zweiten Geschäftsführer Dakkus gebe es auch einen Experten aus der Campernation Niederlande – was Federlein nicht als Scherz verstanden wissen will.

In den Gebäuden werde weiterhin am Brandschutz gearbeitet. Das Hotel sei schon fertig. Jetzt sei die Mehrzweckhalle dran. Zwei Drittel der behördlichen Auflagen seien schon abgearbeitet.