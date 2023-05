Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ab dem morgigen Donnerstag, 20. Januar, existiert das Rodalber Café Flory nicht mehr, das Gerhard und Ilse Flory im Juli 1970 auf dem Lohn gegründet und das sie nach dem Eintritt in den Ruhestand vor zehn Jahren an Holger und Martina Gravius vermietet hatten. Nun trennen sich die Nachfolger von der Vergangenheit des Hauses. Das Café Flory öffnet an neuer Stätte im ehemaligen Fachmarkt Pfundstein in der Lindersbach und heißt dann Rodalber Backhaus.

Dem Umzug gewinnt Holger Gravius (53) eine Menge Vorteile ab. Das Backhaus rückt näher an das Stadtzentrum und auch an das Schulzentrum, an die Gemeinden Clausen und Donsieders.