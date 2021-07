Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Freitag den im Hof des Partyservice Thürling geparkten, weißen VW Caddy. Der wurde am Samstag zwar wieder gefunden, aber die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06332/9760 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.