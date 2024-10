Acht Sitze hatte die Bürger für Waldfischbach-Burgalben (BWB) bei der Kommunalwahl im Juni gewonnen. Die Fraktion im Gemeinderat ist nun allerdings auf sechs Mitglieder geschrumpft.

BWB-Fraktionssprecher Sven Scholz hatr in der jüngsten Ratssitzung in Waldfischbach-Burgalben mitgeteilt, dass Tanja Oestreicher tags zuvor ihren Austritt aus der BWB und damit auch aus der BWB-Fraktion erklärt habe. Zudem teilte das langjährige Ratsmitglied Günter Schramm in der Sitzung mit, dass auch er mit sofortiger Wirkung aus der BWB und damit aus der Fraktion austrete. „Die Zielsetzung und die Wertvorstellungen, die bei der Parteigründung Grundlage waren und die Zusammenarbeit innerhalb der Partei haben sich derart negativ entwickelt, dass ich diesen Schritt vollziehen musste“, sagte Schramm, der ein BWB-Urgestein war.

Wie berichtet war es innerhalb der BWB – die formal ein Verein, keine Partei ist – im Zusammenhang mit der Beigeordnetenwahl zu Differenzen gekommen, die unter anderem zur Folge hatten, dass Ortsbürgermeister Michael Oestreicher aus der BWB austrat. Nun vollziehen zwei weitere Ratsmitglieder auch diesen Schritt. Beide erklärten, dass sie ihr Ratsmandat – sowohl Tanja Oestreicher als auch Günter Schramm hatten viele Wählerstimmen erhalten – behalten werden und dem Auftrag der Bürger, die sie gewählt haben, gerecht werden wollen.

CDU ist jetzt stärkste Fraktion

Für die Belange des Ortes und der Bürger wollen sich die beiden nun fraktionslosen Ratsmitglieder weiter im Rat engagieren. Da die beiden Ratsmitglieder die BWB-Fraktion verlassen haben, stellt die CDU, der Koalitionspartner der BWB, nun mit sieben Ratsmitgliedern die größte Fraktion im Gemeinderat. Die SPD-Fraktion hat fünf Sitze.