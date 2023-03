Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vor einigen Monaten ging der Tagesordnungspunkt durch jeden Gemeinderat in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land: der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen. Die Gemeinden hatten sich dafür ausgesprochen, für die Planung das Ingenieurbüro Schönhofen in Kaiserslautern zu beauftragen. Am Montagmorgen war Ortsbesichtigung an den Haltestellen, unter anderem in Althornbach.

Losgehen soll der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen in der Verbandsgemeinde noch diesen Herbst. Bis Ende 2021 sollen die ersten Haltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Während