Die Althornbacher Bushaltestellen in der Ortsmitte werden behindertengerecht ausgebaut. Dem Plan stimmte der Rat in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig zu.

Die Kosten für die barrierefreie Anpassung der Straßenquerung (26.000 Euro) übernimmt das Landesstraßenamt (LBM). Insgesamt kostet der Ausbau rund 40.000 Euro, so Bürgermeister Bernd Kipp. An den Bushaltestellen sollen sogenannt taktile Elemente verbaut werden. Das sind die Steine, an denen sich Sehbehinderte mit ihrem Blindenstock orientieren können. Die Querung der Straße soll insofern angepasst werden, als dass die Absenkung verbreitert wird. Bei einer Ortsbesichtigung im April äußerte der Architekt bereits Bedenken, dass die Querung ein Problem darstellen könnte, da sie bisher alles andere als barrierefrei sei. Das Problem: Der gerade Weg von der Insel zum Bürgersteig stößt dort auf einen hohen Bordstein. Für Rollstuhlfahrer, Menschen an Krücken, Sehbehinderte und andere Beeinträchtigte ein schwieriges Hindernis.