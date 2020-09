Auch in Mauschbach soll bis Ende kommenden Jahres eine barrierefreie Bushaltestelle gebaut werden. Der Gemeinderat vergab dafür am Montagabend einstimmig den Planungsauftrag an das Kaiserslauterer Büro Schönhofen.

Die Haltestelle vorm Mauschbacher Dorfgemeinschaftshaus wurde vor gut 20 Jahren ausgebaut. „Die ist meines Wissens barrierefrei, bedingt“, so Bürgermeister Bernhard Krippleben im Gemeinderat am Montagabend.

Hinter dem Beschluss steht die Vorstellung des Kreises, dass jede Gemeinde bis Ende kommenden Jahres mindestens eine barrierefreie Haltestelle haben soll, bis 2025 sollen, wenn möglich, alle Busstopps in den Dörfern behindertengerecht werden. Das Programm gleicht dem behindertengerechten Ausbau der Bahnhöfe vor wenigen Jahren.

Bis Ende 2021 steht für Mauschbach die Haltestelle in der Ortsmitte auf dem Ausbau-Zettel. Allerdings ist in Mauschbach, genauso wie auch in Dietrichingen, die Position der Haltestellen im Dorf schwierig. Der Grund: In der Ortsdurchfahrt haben viele Anlieger eine Hofeinfahrt zur Straße. Platz für eine barrierefreie Haltestelle zu finden – die unter anderem erhöhte Bordsteine hat – ist infolgedessen ein schwieriges Vorhaben. Die Maßnahme fördert das Land Rheinland-Pfalz mit bis zu 85 Prozent.