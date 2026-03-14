Parkende Autos in der Nähe des Kleinsteinhauser Kindergartens bereiten den Busfahrern Schwierigkeiten. Jetzt reagiert die Gemeinde.

Von Sarah Gable

„Wir müssen als Gemeinde die Anwohner ansprechen und sensibilisieren“, fand Ratsmitglied Michael Doniat in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend. Der Rat diskutierte über ein absolutes Halteverbot im Waldweg und an den Einmündungen in die Straßen Am Sportplatz und Dusenbrücker Weg.

Ausschlaggebend waren Beschwerden der Busgesellschaft, deren Fahrern es aufgrund parkender Fahrzeuge in den Kreuzungsbereichen und angrenzenden Straßen derzeit kaum möglich sei, ihre Route ordnungsgemäß zu bewältigen. Das Rückwärtsfahren sei ihnen verboten, dennoch hätten sie bei der aktuellen Verkehrslage rund um die Kleinsteinhauser Kita keine andere Wahl, besonders in den Bring- und Abholzeiten. Dadurch verspäte sich der Schulbus regelmäßig, und die Fahrer seien zu gefährlichen Ausweich- und Rangiermanövern gezwungen.

Ein Halteverbot muss auch kontrolliert werden

Neben der Frage, ab wo genau und mit welcher zeitlichen Einschränkung ein solches Halteverbot am vernünftigsten einzuführen wäre, wurde auch die Frage diskutiert, wie man es anschließend durchsetzt. „Das A und O sind Kontrollen durch das Ordnungsamt“, fand Christoph Robiné. Die Ratsmitglieder kamen schnell zu dem Schluss, dass die Gemeinde allein keine ausreichende Handhabe besitze, ein Schilderwald vermieden werden solle und man auch die Mehrkosten durch die Anschaffung und das Aufstellen der Schilder im Blick behalten müsse. Auch die Sicherheit der Kinder habe einen hohen Stellenwert.

Der Rat sprach sich bei einer Enthaltung für ein absolutes Halteverbot im Bereich der Kindertagesstätte von Montag bis Freitag, jeweils von 7 bis 16 Uhr, aus. Außerdem sollen zwei Halteverbotsschilder im Dusenbrücker Weg installiert werden.