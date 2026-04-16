Ein neues Baugebiet wird es in Busenberg vorerst nicht geben. Warum der Gemeinderat die Pläne auf Eis gelegt hat und wieso nicht jedes Mitglied damit einverstanden war.

Im Jahr 2021 hatte der Gemeinderat Busenberg den Grundsatzbeschluss für das Baugebiet „An der Held“ gefasst und das Ingenieurbüro „TeamBau“ aus Bad Bergzabern mit dem Erstellen eines Bebauungsplans beauftragt. Im Sommer 2023 hat sich dann der Bau- und Liegenschaftsausschuss der Ortsgemeinde erneut mit dem Thema beschäftigt. Auf dessen Empfehlung hin hat der Gemeinderat unmittelbar danach entschieden, dass mit der Aufstellung des Bebauungsplans erst dann begonnen werden soll, wenn vorhandene Baulücken im Dorf geschlossen sind und die Gemeinde außerdem im Eigentum der benötigten Flächen ist.

An dieser Situation habe sich bis zum jetzigen Zeitpunkt nichts geändert, informierte Ortsbürgermeister Christof Müller in der jüngsten Ratssitzung. Aktuell liege ihm lediglich die Bauanfrage eines Busenberger Ehepaars vor. Generell halte sich der Bauboom derzeit sehr in Grenzen. Bereits im Februar war deshalb im Rat die Frage aufgeworfen worden, ob überhaupt an den Plänen für das Baugebiet festgehalten werden sollte. Dies war verneint worden. Nun hat der Gemeinderat Nägel mit Köpfen gemacht und mehrheitlich beschlossen, das Verfahren einzustellen. „Wenn sich die Situation wieder ändert, können wir das Verfahren ja wieder aufnehmen“, sagte Müller.

Ein Ratsmitglied ist anderer Meinung

Ortsbeigeordneter Markus Buttell gab zu bedenken, dass die Aufstellung eines Bebauungsplanes viel Zeit in Anspruch nehme. „Wir sollten uns nicht die Zukunft verbauen“, plädierte er dafür, die Planungen weiter zu verfolgen. Aus diesem Grund stimmte er als einziges Ratsmitglied gegen die Aufhebung. Diese zog einen weiteren Beschluss nach sich: Im Zuge des Vorhabens hatte der Rat 2022 bestimmt, ein Vorkaufsrecht der Ortsgemeinde für die im geplanten Baugebiet liegenden Grundstücke zu erlassen. Da das Baugebiet aber aktuell nicht weiter vorangetrieben wird, sind die Gemeindevertreter nun übereingekommen, auch diese Satzung aufzuheben.