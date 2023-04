Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der letzte im Wasgau geborene Jude, Claude Levy, ist am 16. April in Paris gestorben. Am Dienstag, 21. April, wurde er auf dem jüdischen Friedhof Weißenburg neben seiner Frau beigesetzt. Wegen der Corona-Pandemie fand die Beerdigung im engsten Familienkreis statt.

Claude Levy wurde am 16. Juli 1930 in Busenberg in der Kirchstraße 4 als Kurt Levy geboren. Seine Eltern waren Leo Isaak und Carola Meta Levy, geborene Löb, aus Schifferstadt. Kurt besuchte in