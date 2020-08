Die bevorstehende Fahrbahnsanierung zwischen Rumbach und der L 488 wirkt sich auf die Busrouten aus.

Ab 31. August soll die Strecke für voraussichtlich drei Monate voll gesperrt werden. Davon betroffen sind die Buslinien 251 und 252, wie die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft GmbH mitteilte. Die Linie 251 zwischen den Sauertalgemeinden und Dahn wird für die Dauer der Baustelle nach Regelfahrplan über die vom Landesbetrieb Mobilität angegebene Umleitungsstrecke geführt: Fischbach – L 487 (Braunsberg) – Salzwoog – L 486 – B 427 Dahn – B 427 Reichenbach – L 489 Bundenthal und in umgekehrter Richtung.

Da der neue Kreisverkehrsplatz am Ortsausgang Rumbach in Richtung Schönau den Bussen nicht zur Verfügung stehe, müsse die Haltestelle „Rumbach Ort“ an den Ortseingang von Rumbach, aus Richtung Bundenthal kommend, verlegt werden, teilt das Unternehmen mit. Eine Ersatzhaltestelle wird in Rumbach, Ebertstraße, eingerichtet, da hier die letzte Wendemöglichkeit für Busse der Linien 251 und 252 gegeben ist. Nothweiler kann nicht mehr über die K 46 erreicht werden, sodass die Linie 252 ebenfalls hier wendet und eine Stichfahrt von der Annakapelle nach Nothweiler und zurück durchführt.

Um den Zeitverlust auszugleichen und den Takt aufrecht erhalten zu können, erreichen folgende Fahrten nicht mehr Weißenburg und starten und enden in St. Germanshof: 252-136, 252-146, 252-213, 252-219, 252-223, 252-237, 252-341 und 252-241. Alternativ kann allerdings die Linie 545 nach Bad Bergzabern, Bahnhof genutzt werden; hier ist der Umstieg auf die Linie 543 nach Weißenburg, Bahnhof, möglich.

Zusätzlich wird zur Anschluss-Sicherung auf die Linie 252, von Montag bis Freitag von Rumbach nach Bundenthal (Wendeplatz) ein Anrufsammeltaxi-Dienst eingerichtet. Außerdem kann an Sonn- und Feiertagen (bis 31. Oktober) ein Shuttleverkehr in Anspruch genommen werden, der zum einen Dahn und Ludwigswinkel und zum andern Rumbach und Bundenthal verbindet. Dazu ist eine zweistündige telefonische Voranmeldung bei Taxi Traxel in Dahn unter der Telefonnummer 06391/1824 erforderlich.

Einen Baustellen- und AST-Fahrplan gibt es auch im Internet auf der Homepage:www.suedwestpfalz-nahverkehr.de.