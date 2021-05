Optimal wäre anders, doch Volker Pahle hat die Übernahme der Burgschänke und den Start seines Betriebs nicht bereut. Seit Januar werden auf der Burg Speisen zum Mitnehmen serviert, und seit 7. April bedienen Pahle und seine Frau die Gäste direkt am Tisch auf der Terrasse. Ein Service, für den der Gastronom angefeindet wird.

Volker Pahle ist mitten in der Pandemie von seinem Lokal am Neudahner Weiher auf die Lemberger Burg gewechselt. Gewölbekeller und Küche wurden umfangreich renoviert, und im Januar startete der Betrieb, als die meisten Waldlokale noch geschlossen blieben. Das Konzept der Speisen zum Mitnehmen funktioniert, da sich die Gäste zum Essen gut auf dem Burggelände verteilen können. Das machen sie immer noch, obwohl die Bewirtung im Außenbereich seit 7. April möglich ist, sofern die Gäste einen negativen Corona-Test mitbringen.

Inzwischen sind die Geimpften und Genesenen dazugekommen, die unbeschwert bei Pahle Platz nehmen dürfen. Ein Service, der sehr gefragt sei: Reservierung sei nötig, da sich die Terrasse gerade bei schönem Wetter oft komplett fülle. Rund 30 Sitzplätze finden sich vor der Burgschänke, wo Pahle noch eine Grillecke mit neuen Sitzgelegenheiten installiert hat.

Manche sitzen lieber auf der Burgmauer

Jammern ist nicht die Sache des Gastronomen. Die Corona-Vorschriften mit Test und Kontaktdaten seien zwar recht aufwendig und bedeuteten eine Menge Bürokratie. „Ich bin aber froh, dass ich aufmachen darf, auch wenn das nur mit Test und Impfpass geht.“

Speisen zum Mitnehmen gibt es immer noch auf der Burg. Viele Gäste scheuten den Coronatest und genießen den Flammkuchen lieber auf der Burgmauer oder improvisierten Sitzgelegenheiten, die auf dem Gelände zu finden sind. Pahle hat Mülleimer aufgestellt, damit die Einwegverpackungen nicht überall verstreut werden. Verpackungsmüll findet sich trotzdem auf der Burg und auf dem Weg zur Ruine – er stammt jedoch nicht von Pahles Restaurant, sondern von bekannten US-amerikanischen Schnellrestaurants. Die Aussicht von der Burg wird geschätzt für ein Picknick.

Ordnungsamt habe Gläser verboten

Die Müllberge wollte der Gastronom umweltfreundlich reduzieren: Im Januar bot er kurzzeitig Gläser für die Getränke an, die er wieder zurücknahm. „So ein Weizen schmeckt doch im Glas immer noch am besten.“ Das sei ihm aber nach Anzeigen beim Ordnungsamt ganz schnell verboten worden. „Ich habe jetzt Massen an Müll und muss den auf eigene Kosten entsorgen“, schildert Pahle sein Dilemma. Zumal die Pappbecher teurer seien als Gläser und viele Gäste das Einweggeschirr trotz der Mülleimer auf der Burg einfach auf dem Boden liegenlassen, sagt der Gastronom.

Mit der Erlaubnis, die Terrasse zu öffnen, habe sich die Situation etwas verbessert. Bei schlechtem Wetter jedoch sitzen Pahle und seine Frau öfter mal recht einsam auf der Burg. „Im Osten darf die Gastronomie drinnen schon öffnen. Das wird die Ministerpräsidentin auch bald machen“, hofft der Gastronom auf grünes Licht aus Mainz für den Gewölbekeller, der bei unsicherem Wetter wie in den vergangenen Wochen besser wäre.

Boykottaufrufe in sozialen Medien

Unter den Gästen fänden sich viele Lemberger, allerdings deutlich mehr Leute von weiter weg. Karlsruher und Saarländer schätzten die Pahles Küche und kämen gerne auf die Burg, erzählt er. Einige seiner früheren Gäste vom Neudahner Weiher kämen ohnehin.

Bereut habe er den Schritt der Übernahme keineswegs. Die Zeit sei nicht optimal für einen Neubeginn, aber er finde es schön hoch droben auf der Burg mit dem sensationellen Fernblick zum Steak. In Lemberg ist Pahle inzwischen ganz angekommen und wohnt im Dorf. Nervig seien nur böse Kommentare in sozialen Medien: Dort werde er wegen der Öffnung der Terrasse für Geimpfte, Genesene und Getestete angefeindet. Beleidigungen und Boykottaufrufe gebe es da. Aus der Ruhe lasse er sich deswegen nicht bringen: Pahle jongliert sich und seinen Betrieb weiterhin durch das Dickicht der Corona-Bestimmungen.

Burgschänke

Geöffnet ist die Burgschänke von Mittwoch bis Sonntag sowie an Feiertagen von 11 bis 20 Uhr – bei schlechtem Wetter nur bis 18 Uhr. Wenn es stark regnet, bleibt der Betrieb geschlossen.