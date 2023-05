Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Sanierung der Burgruine Drachenfels, die sich in Eigentum der Gemeinde befindet, läuft derzeit weiter. Für die Besucher ist sie allerdings weiterhin begehbar. Geklärt werden muss, wie es mit dem benötigten Gerüst weitergeht.

Nachdem verschiedene Sicherungsmaßnahmen an der Burgruine durchgeführt wurden, soll es jetzt an die Sandsteinarbeiten gehen. Hierbei geht es in erster Linie um die Erneuerung losen