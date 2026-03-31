Am Gründonnerstag, 2. April, wird die Burg Altdahn nach der Winterpause wieder öffnen. Den Schließdienst übernimmt der Stadtchef. Die Zukunft der Burgschänke ist weiter offen.

Die Burganlage Altdahn war für längere Zeit geschlossen. Zudem ist das Gasthaus verwaist, seit die Pächter der Burgschänke im Jahr 2024 aus Altersgründen aufgehört haben. Erschwerend kam hinzu, dass die Pächter jahrelang auch für das Öffnen und Schließen der Burgenanlage zuständig waren. Diese kann immerhin seit dem vergangenen Jahr wieder besichtigt werden: Die Stadt Dahn hat sich mit der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) auf eine Kooperation geeinigt und ist seither für den Schließdienst zuständig.

Seit 4. November war die Anlage wegen der üblichen Winterpause geschlossen. Diese endet am 2. April, ab diesem Zeitpunkt wird täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. „Den Schließdienst übernehme ich als Stadtbürgermeister, und die Mitarbeiter der Touristinfo unterstützen mich dabei“, teilte Holger Zwick nun mit. Allerdings könne nicht das komplette Gelände besichtigt werden. Der obere Bereich der Burg Altdahn bleibe gesperrt, da im Laufe des Jahres noch Absturzsicherungen erneuert werden müssten, erläuterte Zwick. Der untere Bereich der Burgruine sei hingegen schon mit Handläufen ausgestattet. Die GDKE hatte 2024 und bis ins Jahr 2025 hinein umfangreiche Sanierungen an der Burganlage ausgeführt. Neben den Geländern wurden auch Treppen erneuert.

Sanierung der Burgschänke läuft noch

Nichts Neues gibt es laut dem Stadtbürgermeister in Sachen Burgschänke. Bei ihrem Weggang hatten die früheren Pächter sowohl die Gaststätte als auch die zugehörige Wohnung komplett geräumt, da das gesamte Inventar ihnen gehörte. Danach hat die Stadt mit der Sanierung des Gebäudes begonnen. Die Arbeiten seien noch nicht beendet, so Zwick. Deshalb bleibe die Schänke bis auf Weiteres geschlossen.