Perfektes Wetter und jede Menge Informationen rund um die idealen Landschaftspfleger auf vier Beinen: Der Tag des Kamerunschafes, den die beiden Züchter Pascal Schuck und Julia Knapp am vergangenen Samstag in Rieschweiler-Mühlbach ausgerichtet haben, war ein voller Erfolg.

Die Besucher hatten die Möglichkeit, die pflegeleichte Rasse beim Bundestreffen des Vereines der Kamerunschafzüchter in Aktion zu sehen. Dazu war die Straße „In der Sperr“ an diesem Tag für den Fahrzeugverkehr gesperrt worden. Freunde des Kamerunschafes aus Deutschland, Österreich und der Schweiz waren in die Pfalz gekommen, um sich über Haltung, Zucht und Gesundheitsvorsorge für ihre Tiere auszutauschen.

Darüber hinaus informierten Experten, unter anderem Veterinäre, in zahlreichen Fachvorträgen. Kleiner Wermutstropfen: Vorsorglich waren die Züchter wegen der Blauzungenkrankheit ohne Schafe angereist. Natürlich durften auch Essen und Trinken nicht fehlen, von süß bis herzhaft reichte das Angebot – inklusive Wurst vom Kamerunschaf. Wobei vor allem bei den jungen Gästen eines ganz klar die Attraktion war: Die Tiere aus nächster Nähe zu beobachten.

Pascal Schuck ist zweiter Bundesvorsitzender

Blieb der Samstag der Öffentlichkeit vorbehalten, so verbrachten die Züchter insgesamt drei Tage in Rieschweiler-Mühlbach. Denn sie hatten auch noch Arbeit: Bei der Jahreshauptversammlung am Sonntag – 44 Mitglieder waren anwesend – standen unter anderem Neuwahlen auf dem Programm. Dabei wurde Pascal Schuck zum zweiten Bundesvorsitzenden des Vereins gewählt. Julia Knapp ist die neue Landesobfrau für Rheinland-Pfalz und das Saarland.