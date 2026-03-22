Detailliert erläutert Bürgermeister Felix Leidecker, warum die Millionen vom Bund nicht aufgeteilt, sondern für die Feuerwache in Waldfischbach-Burgalben genutzt werden.

Rund 6,66 Millionen Euro erhält die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben aus dem Bundessondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität. Alle acht Ortsgemeinden haben zugestimmt, dass das Geld zur Mitfinanzierung der Hauptfeuerwache in Waldfischbach-Burgalben eingesetzt wird.

In den vergangenen Wochen war der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Felix Leidecker (CDU), in den Ortsgemeinderäten unterwegs, um zu erläutern, warum man sich zu diesem Schritt entschlossen hat und was das für die Ortsgemeinden bedeutet. Diese erhalten zwar direkt kein Geld. Dass die Hauptfeuerwache zum Teil aus diesen Mitteln finanziert werden könne und nicht über Kredite in dieser Höhe mitfinanziert werden müsse, spare jedoch Zinsen und helfe die Umlage stabil zu halten. So bleibe Geld in den Gemeindekassen. Genau wurde vorgerechnet, wie viele Zinsen gespart werden und wie viel Umlage von den Orten nicht zu entrichten sei.

Ausführliche Argumentation

Zudem handelte es sich tatsächlich um eine Investition in die Infrastruktur, sagte Leidecker und betonte: Es sei auch ein Akt der Solidarität. Er argumentierte weiter: Wäre das Geld zwischen der Verbands- und den Ortsgemeinden aufgeteilt worden – entsprechend der Einwohnerzahl auf die Ortsgemeinden – „hätten von fünf von acht Ortsgemeinden gar keine Maßnahme anmelden können, da das Mindestinvestitionsvolumen bei 250.000 Euro je Maßnahme liegt“, erläuterte der Bürgermeister.

Zudem seien die Hürden hoch, welche Projekte überhaupt finanzierbar sind. Gibt es Co-Finanzierungsmöglichkeiten aus anderen Zuschussprogrammen, kann das Geld nicht verwendet werden. Deshalb habe man gemeinsam entschieden, die Mittel für den Bau der Hauptfeuerwache zu nutzen. Es profitiere nicht ein Projekt, sondern alle profitierten von der Entscheidung.

Zum Planungsstand: Der Bebauungsplan für die Feuerwache in Waldfischbach-Burgalben ist fertig. Dieser wird in der nächsten Sitzung des Ortsgemeinderates Waldfischbach-Burgalben Thema sein.

Auch Zukunftsprogramm-Mittel bei VG belassen

Leidecker erinnerte daran, dass die Verbandsgemeinde gemeinsam mit den Ortsgemeinden entschieden hatte, bereits die Mittel aus dem Regionalen Zukunftsprogramm des Landes für Projekte auf Verbandsgemeindeebene zu nutzen. Der zeitliche Rahmen bei diesem Programm ist sehr eng gesteckt. Bis Ende 2028 müssen die Gelder ausgegeben sein. Man habe sich nicht verzetteln wollen, um kein Geld zurückzahlen zu müssen. Entschieden wurde auch in diesem Fall, Investitionen vorzunehmen, die ansonsten über die Umlage zu finanzieren gewesen wären (zum Beispiel Digitalisierung der Verwaltung) und von denen alle Ortsgemeinden direkt profitieren (Bänke für die Wanderwege).

Leidecker betonte: Er habe die Stimmen der Ortsbürgermeister gehört und sicherte zu, dass beim nächsten Förderprogramm, das sicher komme, die Ortsgemeinden direkter bedacht werden sollen, um das eine oder andere Projekt vor Ort umsetzen zu können, sollten die Förderkriterien das erlauben.