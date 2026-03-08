Die Sanierung der Burg Lemberg wird mit 50.400 Euro aus dem Denkmalschutz-Sofortprogramm des Bundes gefördert. Das ist auf der Burg geplant.

Wie die Bundestagsabgeordneten Angelika Glöckner (SPD) und Florian Bilic (CDU) mitteilten, wird die Burg Lemberg mit 50.400 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes gefördert. Das Programm dient der Sanierung kulturell prägender unbeweglicher Denkmäler, die vom Verfall bedroht sind. Es unterstützt bei notwendigen Erhaltungs- und Restaurierungsarbeiten, um historische Bauten für künftige Generationen zu sichern.

Glöckner, betont, dass die Lemberger Burg für die allermeisten Menschen in der Region ein Begriff sei. Vor allem im Sommer sei sie ein beliebtes Ausflugsziel und biete einen wunderbaren Panoramablick. Die Burg sei auch bekannt für kulturelle Veranstalten wie etwa das Open-Air-Festival, das bereits seit 20 Jahren am letzten August- und ersten Septemberwochenende stattfindet.

Die Abgeordnete, die in Lemberg wohnt, hatte im Sommer gemeinsam mit Ortsbürgermeister, Martin Niebuhr die Burg besichtigt. Dabei entstand die Idee, für die vom Zerfall bedrohte Burg einen Förderungsantrag aus dem Denkmalschutz-Programm zu stellen. „Umso mehr freue ich mich, dass es nun mit dem Zuschuss aus Berlin geklappt hat. Das ist ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der Burg und unterstützt auch die Gemeinde bei den großen finanziellen Herausforderungen“, betont die Abgeordnete abschließend.

Burgeninformationszentrum wird erneuert

„Ich freue mich sehr, dass der Bund die Sanierung der Burg Lemberg unterstützt, denn sie ist ein bedeutendes kulturelles Wahrzeichen unserer Region“, erklärte Florian Bilic. Der CDU-Bundestagsabgeordnete betonte die Bedeutung solcher Investitionen für die Region: „Leuchttürme wie die Burg Lemberg prägen die Identität unserer Heimat. Deshalb ist es richtig und wichtig, dass der Bund Verantwortung für den Erhalt übernimmt.“

Die Gemeinde will rund 180.000 Euro in die Sanierung des Burgeninformationszentrums (BIZ) investieren, die Verbandsgemeinde verwendet rund 55.000 Euro aus Mitteln des Regionalen Zukunftsprogramms, um die Ausstellung im BIZ neu zu konzipieren und auszustatten.