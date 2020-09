Der Bund will die Sanierung der Rotensteinhalle in Münchweiler mit bis zu 1,7 Millionen Euro fördern. Das teilen die Bundestagsabgeordneten Angelika Glöckner (SPD) und Anita Schäfer (CDU) mit. Damit liege die Förderung über dem eigentlichen Höchstsatz an Zuschüssen.

Der Haushaltsausschuss hat am Mittwoch beschlossen, dass der Bund im Rahmen des Förderprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ bis zu 1,722 Millionen Euro zur Sanierung der Rotensteinhalle gibt. Die Halle liegt zwischen Bürgerpark und dem Fußballplatz des SV 85, in der Nähe der Anlage des Tennisclubs. „Somit besitzt Münchweiler im Herzen des Ortes ein richtiges Sportzentrum“, so die SPD-Abgeordnete Glöckner, die ebenso wie ihre Kollegin von der CDU den Erfolg bei der Beschaffung der Fördermittel für sich reklamiert. „Der gemeinsame Einsatz hat sich gelohnt“, betonte Schäfer. Die Gesamtkosten für die Sanierung liegen laut Glöckner bei 1,8 Millionen Euro. Eigentlich würden bei Projekten dieser Art höchstens 90 Prozent gefördert. Doch weil der Antrag schon vor zwei Jahren gestellt worden sei, wurden zehn Prozent aufgeschlagen – für den Fall, dass die tatsächlichen Kosten wegen Preissteigerungen höher ausfallen.