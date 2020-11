Klassisch ausgebremst. Eigentlich sollte im Hof des Capito Anfang November das Budendorf „Einhornbach“ öffnen, verkürzt gesprochen eine Außengastronomie für die kalte Jahreszeit. Von der Idee und den Details berichtete Inhaber Christian Dörr gerade der RHEINPFALZ am Telefon, als ihn die Nachricht erreichte, dass die Gastronomie im November nicht öffnen darf. Ein heftiger Dämpfer. „Wir arbeiten nun auf die Eröffnung hin“, sagt Dörr in der zweiten Woche des Lockdown light. Wann es so weit sein darf, steht noch nicht fest.

Die Idee ist gleich geblieben: Im Hof des Capito stehen sechs beheizte Buden mit je maximal acht Sitzplätzen, die separat für 20 Euro gemietet werden können. Speisen und Getränke werden dann aus dem Capito über den Hof in die Bude gebracht. Ein Lieferservice in den Hof, sozusagen. Hintergedanke: Gastronomie in geschlossenen Räumen bleibe in Zeiten von Corona auf Sicht schwierig, daher habe er mit seinem Team nach einer Möglichkeit für Außen-Bewirtung auch über Winter gesucht, berichtet Dörr. Die zum einen praktikabel sei, aber auch dem Sicherheitsgefühl der Gäste (und seiner Mitarbeiter) gerecht werde: Jede Gruppe bleibe ja unter sich, sitze beisammen in einem anderen Raum als die Gruppe nebenan.

Die kleinen Holzhäuschen hat Dörr beim Förderverein für Kultur Hornbach ausgeliehen (Dörr: „Weihnachtsmarkt fällt ja aus“), der die Hälfte der Mietgebühr bekommt. Gemeinsam mit seiner Mannschaft hat er die Buden mit Fenstern versehen, geschmückt und Heizungen eingebaut. Nun harrt er den neuen Verlautbarungen für die Gastronomie. „Was uns die Kraft raubt, ist die Planungsunsicherheit“, sagt Dörr. Vier Wochen zu, dann womöglich eine schrittweise Wiedereröffnung mit Auflagen, dann vielleicht wieder zu – das gehe an die Substanz. „Besser fände ich klare Ansagen wie: einfach bis Februar zulassen.“ Darauf könne er sich dann einstellen, womöglich den Lieferservice ausbauen. In der jetzigen Situation sei quasi gar nichts planbar. „Ich weiß noch nicht einmal, ob ich Flyer für ,Einhornbach’ drucken lassen soll.“