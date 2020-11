In den vergangenen Wochen wurden am Rand des Osterwaldes und „Im großen Busch“ größere Mengen Holz eingeschlagen. Es handelte sich überwiegend um erkrankte Bäume, wie der Leiter des Forstamtes Westrich, Theodor Ringeisen, und die für Bottenbach zuständige Revierförsterin, Thea Jäger, am Dienstag im Ortsgemeinderat berichteten.

Im Osterwald waren viele mächtigen Buchen von einem Pilz befallen. Dadurch kam es zur Fäulnis im Inneren des Stammes, was laut Ringeisen und Jäger innerhalb von wenigen Jahren zum vollständigen Absterben der Bäume geführt hätte. Beide thematisierten im Rat den aktuellen Holzeinschlag und die Schädigung des Gemeindewaldes durch den Klimawandel. An der Diskussion durften sich auch Zuhörer beteiligen.

Nach einer Besichtigung im Sommer mit Ringeisen und Jäger hatte sich der Gemeinderat zur Wiederaufforstung der großen Rodungen im Bereich Tiergarten entschieden. Für die Beschaffung der Bäume und die Pflanzung wurden Förderanträge gestellt.