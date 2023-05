Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Dietrichinger Gemeindewald sollen in den kommenden drei Jahren knapp 1500 Festmeter Holz eingeschlagen werden. So steht es im Forstwirtschaftsplan, den der neue Förster Uli Osterheld dem Gemeinderat am Mittwoch präsentierte. Zudem müsse im Wald einiges getan werden, damit er in Zukunft mehr Ertrag bringt und besser dasteht.

Beim neuen Förster Uli Osterheld gibt es in Zukunft nur alle drei Jahre einen neuen Forstwirtschaftsplan. Jedes Jahr einen zu erstellen, so wie es das Forstamt Westrich bisher getan hat, wäre