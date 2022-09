Der Distelfink liebt Streuobstwiesen, Gärten mit Laubbäumen und hohen Sträuchern und belaubte Äste. Dies hat sich in einem Garten in Battweiler gezeigt, wo sich ein Pärchen präsentierte.

Immer waren sie zu zweit. Da konnte der Grund für derart häufige Besuche nicht mehr nur das Wassertrinken und Baden an einer Vogeltränke sein. Nach etwa drei Tagen war das Weibchen aber zunächst verschwunden, ehe sich dann beide Vögel in einem Magnolienbaum im Garten zeigten.

Dort stehen viele Blätterbüschel an Verzweigungen dicht beisammen. Am Ende eines der Äste hatten die Distelfinken einen geeigneten Platz ausgewählt, an dem sie ihr Nest mit den Blattstielen gut verankern konnten. Für den Nestbau ist allein das Weibchen zuständig. Die dickwandige Nestmulde wurde gut ausgepolstert, damit sie eine gute Isolierung zur Wärmespeicherung bekam. Rund eine Woche hatte das Frauchen mit dem Nestbau zu tun. Während der Brutphase hat das Männchen das Weibchen und den Brutbaum stets sorgsam bewacht. Da das Frauchen allein brütet, wird es in dieser Zeit vom Männchen mit Futter versorgt.

Unglück muss passiert sein

Alles schien schon ziemlich sicher auf eine erfolgreiche Brut hinauszulaufen. Schon von der Terrasse aus war immer wieder der Ruf des Männchens zu hören. Doch plötzlich war alles vorbei: Kein Gesang mehr – und der genaue Blick aufs Nest brachte die Gewissheit, dass das Weibchen nicht mehr auf dem Gelege saß. Es musste ein Unglück passiert sein. Entweder hat ein Beutegreifer einen Vogel erwischt oder die Elster, ein gefürchteter Nesträuber, war aufgetaucht, obwohl das Nest so gut versteckt war. Dieses Ende war umso trauriger, weil man ja hätte annehmen können, dass der Distelfink in Hausnähe weitgehend sicher sein müsste.

Distelfinken haben häufig zwei Bruten, obwohl sie erst spät in den Nestbau einsteigen können, weil sie gut belaubte Bäume benötigen. Der Distelfink mit seiner typischen schwarz-roten Gesichtsmaske zählt zu den buntesten unter den Finken und allgemein den Singvögeln. Bekannt ist er auch unter dem Namen Stieglitz: Diesen hat er seinem Gesang zu verdanken, aus dem Vogelkundler ein mehrsilbiges „Stieglitt, Stieglitt“ herausgehört haben.