Zum Brunnenwandermarathon werden am Samstag, 8. Juni, die Wanderschuhe geschnürt. Der Heimatverein Heltersberg lädt auf die 40,3 Kilometer lange Strecke durch den Pfälzerwald ein. Auf dieser werden 60 besondere Stellen – überwiegend namensgebende Brunnen – passiert.

Zum elften Mal wird zu diesem besonderen Wandererlebnis nach Heltersberg eingeladen. „So wie es prognostiziert ist, bei bestem Wanderwetter“, sagt Klaus Feller vom ausrichtenden Heimatverein. Start und Ziel ist an der Hütte des Vereins am Zimmerkopf. Ab 7 Uhr kann gestartet werden, die Anmeldung erfolgt direkt vor Ort. Drei Strecken werden angeboten: Der Vollmarathon, der 40,3 Kilometer lang ist, der Halbmarathon über 25 Kilometer und eine Teilstrecke, die 12,5 Kilometer lang ist.

Gelaufen wird auf dem Brunnenwanderweg, den Heltersberger Bürger mit viel Eigenleistung angelegt haben. Gemeinsam mit der Gemeinde wird er ehrenamtlich unterhalten. „Die Strecke ist in einem guten Zustand“, sagt Feller. Der Weg wurde einst initiiert und hergestellt, um den Menschen die Schönheiten des Pfälzerwaldes und die Geschichte des Ortes näherzubringen. Diese ist eng mit den vielen – sehr unterschiedlichen – Brunnen verbunden, die entlang der Strecke zu entdecken sind.

Wer den kompletten Marathon gehen möchte, kann zwischen 7 und 8 Uhr starten, denn es sind um die zehn Stunden Gehzeit einzuplanen. Wer den Halbmarathon unter die Wanderschuhe nimmt, kann bis 9 Uhr starten. Bis 10 Uhr hat für die Anmeldung Zeit, wer die kleine Teilstrecke erwandern möchte. Alle Streckendaten können per GPS auf entsprechende Geräte geladen werden. „Das muss aber nicht sein, die Strecke ist sehr gut ausgeschildert“, betont Feller.

Versorgung mit Fitness-Power-Kuchen inklusive

Jeweils nach zehn Kilometern Strecke werden Versorgungsstationen aufgebaut. Die erste befindet sich am Mühlbrunnen. „Diese Station passieren alle Wanderer, egal für welche Strecke sie sich entschieden haben“, sagt Feller. Die zweite Versorgungsstation ist am Kieselweiher eingerichtet, die dritte am Seelenfelsen – für die Marathon-Wanderer. Angeboten werden Fitness-Power-Kuchen, Mineralwasser, Tee und Obst. Diese Versorgung ist in der Startgebühr (acht Euro) eingeschlossen. Es wird auch weitere Versorgungsangebote geben, die allerdings nicht in der Startgebühr enthalten sind.

Nach der Wanderung soll an der Hütte des Heimatvereins noch gemütlich miteinander gefeiert werden. Auch wer nicht gewandert ist, aber den Tag gemütlich an der Hütte ausklingen lassen möchte, ist eingeladen und kann sich sicher auf Geschichten von Wanderfreunden freuen, die an diesem Tag bis zu 40 Kilometer zurückgelegt haben.

Info

Start und Ziel des Wandermarathons ist an der Hütte des Heimatvereins am Zimmerkopf in Heltersberg. Die Startgebühr beträgt acht Euro. Die Anmeldung beginnt um 7 Uhr. Weitere Informationen gibt es online auf pwv-heltersberg.de.