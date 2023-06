Das Merzalber Brunnengässelfest, das erstmals 1997 gefeiert wurde, ist die größte Sause des Dorfes. Der abwechslungsreiche Festcharakter, der sich über die Jahre bewährte, bleibt erhalten: Kultur, Live-Musik und gemeinsames Feiern. Getragen wird das Dorffest, das heute, Freitag, beginnt, vom Fußballclub Gräfenstein Merzalben, dem Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr und dem Heimat- und Kulturverein.

Den Auftakt bildet der kulturelle Teil mit einem Sommerkonzert in der Kirche Sankt Peter und Paul. Ab 18 Uhr wird unter der Regie von Robert Metz ein Gesangsquartett mit Orgel die Besucher unterhalten. Danach führt der Weg ins Rathaus. Hier findet, organisiert von der Gemeinde, Robert Metz und Eva Emanuel, eine Ausstellung mit Werken des verstorbenen einheimischen Künstlers und Bildhauers Karl Heinrich Emanuel statt.

Das eigentliche Dorffest startet mit dem Fassanstich am Samstag um 18 Uhr am historischen Waschbrunnen an der Hammelsbachstraße. Die Ehre des Fassanstiches wird, wie Bürgermeister Michael Köhler informiert, Gemeindearbeiter Urban Heim zuteil, der vor Kurzem in den Ruhestand verabschiedet wurde. Ab 20 Uhr spielt die Band B-Way auf dem Kerweplatz an der Hammelsbachstraße. Die eingebundenen Vereine bieten am Abend einen Barbetrieb an.

Am Sonntag um 11 Uhr beginnt der musikalische Frühschoppen mit dem Musikverein Merzalben. Ab 12 Uhr laden die Vereine zu einem gemeinsamen Mittagessen an ihre Stände ein, anschließend gibt es Kaffee und Kuchen. Für die jüngere Generationen wird samstags eine Hüpfburg aufgebaut.