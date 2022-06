Rundum zufrieden sind Mitwirkende und Besucher des Brunnengässelfestes. Zwei warme Sommertage und eine hervorragende Resonanz am Samstagabend sorgten für gute Stimmung. Trotz Coronapause hat das seit 25 Jahren bestehende Dorffest seinen Charme nicht verloren.

Es war wohl nicht nur Neugierde, sondern auch musikalisches Interesse, dass das Stundenkonzert unter dem Motto „Sommerklänge“ in der Alten Kirche sehr viele Zuhörer anzog. Der „Kammer-Projektchor“ des Heimat- und Kulturvereins präsentierte ein anspruchsvolles Konzert. 14 überwiegend junge Stimmen unter Leitung von Lukas Neuberger bewiesen, dass Chormusik, arrangiert mit Kontrastpunkten wie Orgeleinspielungen (Felix Edrich) und einem Instrumententrio (Bernhard Haßler, Robert und Dagmar Metz), immer wieder begeistern kann.

Im Rathaus präsentierte der Fotograf und Autor Yannik Scherthan seine auf Acrylglas und in Galerieprint ausgestellten, fantastischen Aufnahmen „Sagenhafte Pfalz“. Gemeinsam mit Maximilian Gehl zeigte er sowohl im Ausstellungsraum als auch in einem Bildband, wie sagenhaft schön die pfälzische Heimat ist – auch hier mit guter Resonanz. Doch nicht nur bei den Künstlern herrschte Zufriedenheit. Die Aussage, „es ist super gelaufen“, war rundum auf dem Kerwefestplatz zu vernehmen.

Für alle Generationen ein Angebot

Die Ehre des Fassanstichs am neu restaurierten, historischen Waschbrunnen kam Uwe Malvaso zuteil. Er habe schon oft als Musiker mit seiner Band Montana beim Brunnengässelfest mitgewirkt und gehöre vielen Vereinen an, erklärte Bürgermeister Michael Köhler seine Wahl.

Für die jüngere Generation stand über beide Tage ein Spielwarenwagen parat; am Sonntag sorgte eine große Hüpfburg für Abwechslung. Am Samstagabend war das Fest hervorragend besucht. Die bewirtenden Vereine, wie Fußballclub und Förderverein Freiwillige Feuerwehr, hatten alle Hände voll zu tun. Die Band Montana mit Sängerin spielte auf; einige Tanzlustige fanden sich vor der Bühne ein und nutzten die Gelegenheit. Ganz im Zeichen der Blasmusik, die der einheimische Musikverein Gräfenstein bot, stand am Sonntag der musikalische Frühschoppen. Beim Mittagessen hieß es schnell: ausverkauft.

Vereine sind durchweg zufrieden

Eine durchweg äußerst positive Bilanz beim FC Gräfenstein zog der dritte Vorsitzende Steffen Klein: „Alles ist super gelaufen. Wir sind sehr zufrieden.“ Hervorragend bewährt habe sich, dass der FCM für alle drei mitwirkenden Vereine die Getränke bestellt habe. Der Förderverein Freiwillige Feuerwehr (FFF) bestand ebenfalls seine „Feuertaufe“ beim Brunnengässelfest. Bürgermeister Michael Köhler, auch Vorsitzender des FFF, war „rundum zufrieden. Mit allem und mit allen!“ Und stellte noch fest: „Eines ist besonders schön, wir brauchen für unser Dorffest keine Security. Es bleibt immer harmonisch und ruhig.“