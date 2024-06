Mit dem Brunnengässelfest steht bald wieder die größte Veranstaltung in Merzalben an. Los geht’s am Freitag, 28. Juni, auf dem Kerweplatz an der Hammelsbachstraße.

Das Brunnengässelfest ist eine gemütliche Dorfsause, die seit 1997 überwiegend Einheimische zum Besuch anregt. Als Mitwirkende sind der Fußballclub, die Freiwillige Feuerwehr und der Heimat-und Kulturverein schwerpunktmäßig beteiligt. Der kulturelle Part wird am Freitag, 18 Uhr, in der kleinen Kirche Sankt Peter und Paul mit einem Konzert eröffnet. Der Kammerchor Opus 9 und an der Orgel Helge Schulz werden das musikalisch niveauvolle Programm gestalten. Die Leitung hat Robert Metz. Das Konzert endet mit einem kleinen Sektumtrunk auf der Freifläche vor der alten Kirche. Der Eintritt ist frei.

Im Anschluss an das Konzert wird eine Kunsthandwerkausstellung mit Mathias Ernst im Ratssaal eröffnet. Der Hobbykünstler ist ein Sohn der Gemeinde und präsentiert seine vielfältigen, außergewöhnlichen Unikate aus Holz im Sitzungssaal des Rathauses. Die Ausstellung ist freitags bis 20.30 Uhr geöffnet. Weitere Öffnungszeiten sind über die Festtage: samstags von 18 bis 20 Uhr und sonntags von 13 bis 17 Uhr.

Auch Programm für Kinder

Der Fassanstich und somit die offizielle Brunnengässel-Festeröffnung folgt dann am Samstag, 29. Juni, um 18 Uhr auf dem Kerweplatz an der Hammelsbachstraße. Ab 20 Uhr spielt die Band Montana mit Livemusik zur Unterhaltung auf. Der Fußballclub und die Freiwillige Feuerwehr haben sich zur Bewirtung der Besucher bestens vorbereitet.

Zum Ausklang am Sonntag spielt der Musikverein Gräfenstein Merzalben ab 11 Uhr einen musikalischen Frühschoppen. Ab 12 Uhr laden FCM und Heimat-und Kulturverein zu einem gemeinsamen Mittagessen ein. Ab 15 Uhr findet ein geselliges Beisammensein bei Torten, Kaffee und Kuchen statt. Wieder einmal dabei sind sonntags die Grundschulkinder. Sie präsentieren um 14 Uhr eine unterhaltsame Aufführung. Sonntags steht eine Hüpfburg für den Nachwuchs bereit.