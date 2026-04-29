Ende Juni gibt es einen Bürgerentscheid in Bruchweiler-Bärenbach: Die Bürger werden zum Projekt Seniorenwohnen/Betreutes Wohnen am Südende des Spießwiesenparks befragt.

Entschieden werden soll per Bürgerentscheid, ob man dem Projektentwickler und Investor eine Kaufoption für ein Jahr einräumt. In diesem Zeitraum soll ein Konzept entwickelt werden, über das dann der Gemeinderat beraten und beschließen wird. Der vorgesehene Standort ist ein 3700 Quadratmeter großes Eckgrundstück an der Otto-Muck-Straße und der Wiesenstraße, das derzeit zum Spießwiesenpark und damit der Gemeinde gehört. Das Projekt Wasgau-Quartier Bruchweiler-Bärenbach stammt aus der Ideenschmiede des Architekturbüros Werkgemeinschaft Landau.

Geschäftsführer Jürgen Sebastian hatte im Dezember eine erste Skizze vorgestellt. Vorgesehen sind 18 bis 20 barrierefreie Apartments für betreutes Wohnen, ergänzt durch ein Servicebüro eines sozialen Trägers, Gemeinschaftsflächen sowie ergänzende medizinische und medizinnahe Nutzungen.

Zentral im Ort gelegen

Das Wasgau-Quartier ist ein Projekt der Baufeld 18 GmbH als Investor in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Werkgemeinschaft Landau. Beide Unternehmen werden von Jürgen Sebastian als Geschäftsführer vertreten, er ist also auch der Investor. Die Idee für das Projekt entstand aus dem wachsenden Bedarf an altersgerechtem Wohnraum in einer dörflichen Umgebung. Ziel ist es, Menschen auch im höheren Lebensalter zu ermöglichen, in ihrem vertrauten Wohnort zu bleiben und dort weiterhin aktiv am Gemeinschaftsleben teilzunehmen. Nahversorger, Bäckerei, Bank, Rettungswache, Kirche, Post, Grundschule, Kindergarten und Gemeindezentrum sind zu Fuß erreichbar. Eine Bushaltestelle liegt 150 Meter entfernt.

Die Gebäude sind dreigeschossig mit Satteldach konzipiert und sollen in ihrer Gestaltung die dörfliche Struktur aufnehmen. Geplant sind zwei bis drei etwa 13 Meter hohe Gebäude, die einen Innenhof umschließen, der als begrünter Aufenthalts- und Begegnungsbereich für Bewohnerinnen und Bewohner dient. Richtung Straße soll es Stellplätze für Gewerbe und Besucher geben. An der Rückseite sind Bewohnerstellplätze geplant.

Praxen, Café, Apotheke möglich

Das Quartier sieht Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Appartements mit Balkonen vor, die vollständig barrierefrei und schwellenlos ausgeführt werden. Erdgeschosswohnungen erhalten direkten Zugang zu privaten Grünbereichen. Eine Besucherwohnung für Angehörige oder Pflegefälle ist fester Bestandteil des Programms. In allen Einheiten sind die technischen Voraussetzungen für ein Hausnotrufsystem vorgesehen.

Im Teilbereich des Quartiers für medizinische oder medizinnahe Nutzung könnten Praxen entstehen – für einen Hausarzt, Physio- oder Ergotherapie. Eine Apotheke und ein Café könnten entstehen. Das medizinische und gastronomische Angebot stünde der gesamten Bevölkerung offen und solle eine Brücke zwischen Quartier und Ort bilden.

Welcher Service geplant ist

Herzstück des Betreuungskonzepts soll ein besetztes Servicebüro mit festen Präsenzzeiten sein. Die Alltagsbegleiterin, vergleichbar einem Concierge, steht Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Angehörigen als zentrale Anlaufstelle zur Verfügung: für die Koordination von Alltagshilfen, Beratung in Pflege- und Vorsorgefragen sowie die Vermittlung weiterführender Dienste. Sie bildet zugleich die Schnittstelle zu Ehrenamt, Vereinen und Nachbarschaft.

Zusätzliche Leistungen wie ambulante Grundpflege, Hauswirtschaft, Fahrdienste oder Hausmeisterservice wären individuell buchbar. Durch das Bündeln von Leistungen ließen sich Gesamtkosten für die Bewohnerinnen und Bewohner senken. Ein digitales Kommunikationssystem soll die Vernetzung zwischen Beteiligten und Angehörigen unterstützen. Architekt Jürgen Sebastian führt an, dass es bereits Interesse von potenziellen Partnern, Betreibern und Mietern gebe.

In Entwicklungsphase vieles noch nicht konkret

Das vorliegende Konzept basiert auf einer Studie, die die Werkgemeinschaft in Zusammenarbeit mit einem möglichen Betreiber durchgeführt hat. Sollte Sebastian eine Option erhalten, muss die Planung in enger Abstimmung mit dem Gemeinderat fortgeschrieben werden. Sebastian betont, dass die vorliegende Skizze ein Entwurf ist, der veränderbar ist. Auch könne er zum derzeitigen Zeitpunkt keine Garantien dafür geben, welche Gesundheitsbetriebe sich letztlich ansiedeln werden. Auch die Preisgestaltung der Wohnungen könne zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht seriös konkretisiert werden.

Allerdings sei man bereit, mindestens 25 Prozent der Wohneinheiten als geförderten sozialen Mietwohnungsbau mit Mietpreisbindung herzustellen und diese bevorzugt einheimischen Interessenten anzubieten. Die Gesamtinvestition beliefe sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag.

Der Ortsgemeinderat hatte Anfang April entschieden, die Bürger in der Frage mitbestimmen zu lassen, ob ein Teil des Spießwiesenparks verkauft wird, um das Seniorenwohnen-Projekt zu ermöglichen.